VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'ın sözleri Atina'yı paniğe soktu
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'Serbest piyasa kurallarından taviz verilmeyecek' mesajı
Kanlı infazın perde arkası ortaya çıktı
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli geliyor
Nijer, Türkiye'nin yeni Afrikalı müttefiki
Ukrayna acı bilançoyu açıklayıp ilan etti
Almanya Başbakanı Scholz'un foyası meydana çıktı!
Atama kararları Resmi Gazete'de
Cerrah olmak zormuş
Bebeklerde anüs kapalılığına dikkat!
Çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu yazın artıyor
HS hastalığının tanısı 10 yılda konuluyor Belirtisi: geçmek bilmeyen sivilce
Bu sendrom anneliğe engel olmasın
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 10 Haziran
ABD'nin Çin'e yönelik yeni dış politika yaklaşımı
UEFA Uluslar Ligi grup aşaması 3. haftasında 9 maç oynandı
Ticari kredilere uygulanan zorunlu karşılık oranı arttı
Pentagon'un ardından NASA da UFO'ları araştıracak bir ekip kuruyor
Yenilikçi bir film: İçimdeki Kahraman
Gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi uygulaması başlıyor
ABD'de bir silahlı saldırı daha: 3 ölü
SPK'dan yatırımcılara destek
Tüketici kredileri vade sürelerinde değişiklik
İtalya'da içinde 7 kişinin bulunduğu özel helikopter kayboldu
10 Haziran 2022 Cuma 07:38:00 - Güncelleme:10 Haziran 2022 Cuma 07:38:00

Ticari kredilere uygulanan zorunlu karşılık oranı arttı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranını yüzde 20'ye yükseltti.

TCMB, resmi sitesinde yabancı para yükümlülükler için Türk lirası cinsinden menkul kıymet tesisi ve zorunlu karşılıklar hakkında basın duyurusu paylaştı.

Duyuruda, geçen ayki Para Politikası Kurulu metninde değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite adımlarının devreye alınacağının kamuoyu ile paylaşıldığı hatırlatıldı.

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

"24 Haziran'da devreye alınacak olan teminat havuzunda Türk lirası sabit kıymetlerin ağırlığını arttıran uygulamayı tamamlayıcı nitelikte bir uygulama olarak bankalar, yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonlarına karşılık ilave olarak Türk lirası cinsinden uzun vadeli sabit faizli menkul kıymet tesis edeceklerdir. Bu uygulama ile liralaşma stratejisi kapsamında para politikasının etkinliğinin arttırılması amaçlanmaktadır. İlk tesis 29 Temmuz tarihinde gerçekleşecektir. Finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla 23 Nisan 2022 tarihli basın duyurusuyla paylaşılan Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranı yüzde 20'ye yükseltilmiş olup, tesisi 8 Temmuz'da gerçekleşecektir."

Öte yandan bugünkü Resmi Gazete'de "Yabancı Para Yükümlülükler İçin Türk Lirası Cinsinden Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğ" de yayımlandı.

Tebliğde menkul kıymet tesisine tabi yükümlülük tutarının hesaplanması, menkul kıymet tesis oranı, süresi, yaptırım uygulanması ve istisnai haller gibi detaylar yer aldı.

Buna göre, hesaplanan yükümlülük tutarı için menkul kıymet tesis oranı yüzde 3 olarak belirlendi. Ayrıca Merkez Bankasınca belirlenen usul ve esaslara göre bankalarca hesaplanacak gerçek ve tüzel kişi yabancı para mevduat/katılım fonundan vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüşüm oranına göre ilave olarak menkul kıymet tesis edilecek. İlave edilecek menkul kıymet tesis oranı gerçek ve tüzel kişi dönüşüm oranı ayrı ayrı olmak üzere yüzde 5'in altında kalan bankalar için 7 puan, yüzde 5-10 arasında olan bankalar için 2 puan olacak.

Bankalarca; menkul kıymetlerin süresinde tesis edilmemesi veya eksik tesis edilmesi, yapılacak incelemeler sonucu tesis edilecek menkul kıymetlerin eksik hesaplandığının tespit edilmesi hallerinde, eksik tesis edilen menkul kıymetlerin 3 katı tutarında ABD doları cinsinden mevduat, Merkez Bankası nezdinde açılan bloke hesaplarda menkul kıymetlerin eksik tesis edildiği süreler dikkate alınarak faizsiz olarak tutulacak.

Faizsiz mevduat tutulmaması halinde eksik tesis edilen tutarlara tesis süresi esas alınarak cezai faiz uygulanacak. Cezai faiz oranı, tesis döneminin ilk günü Merkez Bankasının ilan ettiği en yüksek gecelik borç verme faiz oranının 1,50 katsayısıyla çarpımı sonucu hesaplanan oran olacak. Tebliğ, 24 Haziran'da yürürlüğe girecek.

Etiketler : TCMB Faizsiz mevduaT para mevduat/katılım fonu
Estetikle bambaşka biri oldu

Estetikle bambaşka biri oldu
Annesinin kuzusu

Annesinin kuzusu
Kapalıçarşı'da çalıştım

Kapalıçarşı'da çalıştım
2 yıllık dönüş

2 yıllık dönüş
Alaçatı'da şıklık yarışı

Alaçatı'da şıklık yarışı
İlk şarkımı Sezen yazdı

İlk şarkımı Sezen yazdı
Frankfurt'ta 400. sahne

Frankfurt'ta 400. sahne
Korona'ya yakalandı, bağışıklığı çöktü

Korona'ya yakalandı, bağışıklığı çöktü
Muradına eriyor!

Muradına eriyor!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX