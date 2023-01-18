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Ticaret erbabının vergi dairelerine yapacağı fazladan 400 bin bildirimin önüne geçilecek
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18 Ocak 2023 Çarşamba 11:30:00 - Güncelleme:18 Ocak 2023 Çarşamba 11:30:00

Ticaret erbabının vergi dairelerine yapacağı fazladan 400 bin bildirimin önüne geçilecek

Kaynak: AA

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, tescil işlemlerine ilişkin ayrıca vergi dairelerine bildirimde bulunulması şartını kaldırırken böylece ticaret erbabının yıllık ortalama 400 bin bildirimde bulunmasına gerek olmayacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince tescil zorunluluğu bulunan işlemlerden bazıları için mükelleflerin vergi dairesine ayrıca bildirimde bulunulmasına ilişkin yükümlülükleri kaldırıldı.

Vergi Usul Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle mükelleflerin bildirmeye mecbur olduğu bilgilerin, ilgili kamu kurumları tarafından Bakanlığa yazılı veya elektronik olarak bildirilmesi durumunda, bunların mükellefler tarafından yapılmış bildirim" olarak kabul edilmesine yönelik düzenleme yapılmıştı.

Söz konusu düzenleme kapsamında yayımlanan tebliğ gereğince, ticaret siciline tescili zorunlu olan işe başlama, şube açılışı-kapanışı, adres değişikliği, tür değişikliği, tasfiyeye giriş, tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemleri Ticaret Bakanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda bildirilecek. Bu nedenle söz konusu bildirimler, mükellefler tarafından yapılmış bildirim olarak kabul edilecek.

Söz konusu işlemler için mükellefler tarafından ayrıca vergi dairesine bildirimde bulunulmayacak. Bu işlemler için vergi dairelerine geçen yıl yaklaşık 400 bin bildirim yapıldı. Bundan böyle, ticaret erbabının bu işlemler için sadece ticaret siciline bildirimde bulunması yeterli olacak.

Ticaret siciline tescili zorunlu olan işlemlerden farklı işlemlerin de Ticaret Bakanlığından elektronik ortamda temini durumunda, Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinde (www.gib.gov.tr) yayımlanacak duyuruyla mükelleflerin bu işlemlere ilişkin bildirimde bulunma zorunluluğu da kalkmış olacak.

Etiketler : ticaret bakanlığı vergi daireleri ekonomi
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