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19 Aralık 2023 Salı 15:45:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 15:45:00

Ticaret Bakanlığından marketlerde eş zamanlı "fiyat ve etiket" denetimi

Kaynak: AA

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Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Antalya ve İzmir'de bazı zincir market şubelerinde, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı.

İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki denetimlerde raflardan tek tek ürünler alınıp sepete konuldu. Kasa ve raf fiyatı kontrolünün yanı sıra indirimli satışların incelemesi yapıldı ve fiyatı yakın tarihte değişen ürünlerle ilgili geçmişe dönük faturalar istendi.

Denetimlerde, fiyat etiketlerinde görülen aykırılıkların tespiti de yapıldı. Söz konusu aykırılıklar incelenmek üzere Ticaret Bakanlığının denetimine sunulacak.

Antalya

Antalya'da da ekipler, marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi. Konyaaltı ilçesindeki bir markete giren ekipler, özellikle sebze, meyve, bakliyat, makarna, şarküteri, sıvı yağ, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve ihtiyaç maddelerine yönelik fiyatları inceledi.

Denetimlerde, meyve-sebzelerin menşei ve geliş fiyat bilgisi de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.

Ekipler, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, fahiş fiyat olup olmadığı, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ve önceki fiyatı gibi bilgileri denetledi.

Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, gazetecilere yaptığı açıklamada, haftanın 5 günü yaptıkları rutin denetimlerin yanı sıra vatandaşların şikayetleri üzerine de marketlerde denetim yaptıklarını söyledi.

Yaptıkları haksız fiyat tespitlerini Bakanlığa gönderdiklerini ifade eden Özşahan, "Yılbaşı öncesinde denetimleri sıklaştırdık. Reyonları tek tek gezerek etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını karşılaştırıyoruz. HKS üzerinden özellikle sebze ve meyvelerin alış fiyatlarına odaklanıyoruz. Alış ile satış fiyatı arasında fahiş miktarda artış varsa gereğini yapıyoruz. Tüketiciler de telefonlarına indirecekleri HKS uygulaması ile bunu denetleyip bize ihbar edebilir." dedi.

İzmir

İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri de Konak ilçesindeki bazı marketlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Bir zincir marketin şubesini denetleyen ekipler, fahiş fiyat, satıştan kaçınma, etiket ve kasa arasında fiyat farkı olup olmadığına yönelik incelemelerde bulundu.

İl Müdürlüğü yetkilileri, günde ortalama 50 işletmede yapılan çalışmalarda haksız fiyat artışı ve stokçuluk konularının da denetlendiğini kaydetti.

Haksız fiyat tespiti halinde verilen cezanın 33 bin ile 330 bin TL arasında belirlendiğini aktaran yetkililer, fiyat etiketinde aykırılık tespit edilmesi durumunda ise her bir ürün için 1371 lira ceza uygulandığını bildirdi.

Etiketler : ticaret bakanlığı market denetim fiyat etiket
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