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12 Ocak 2024 Cuma 10:45:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 10:45:00

Ticaret Bakanlığından "kağıt ve karton" ile "örme veya kroşe eşya" ithalatına yönelik soruşturma

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanlığı, "ondüle ve ikincil elyaf yüzey kağıdı ve karton" ile "örme veya kroşe eşya" ithalatının yerli üretime zarar verip vermediğinin araştırılması amacıyla soruşturma açtı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğleri, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yerli üreticiler tarafından başvuruya istinaden yürütülen ön incelemelerde söz konusu eşyaların ithalatının son dönemde nispi ve mutlak artış gösterdiği ve yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde bozulma olduğu belirlendi.

İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, ithalatta yaşanan bu artışın yerli üretim dalında ciddi zarar veya tehdit oluşturup oluşturmadığının incelenebilmesi amacıyla korunma önlemi soruşturması açılmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında "ondüle ve ikincil elyaf yüzey kağıdı ve karton" ile "örme veya kroşe eşya" ithalinin etkileri araştırılacak.

İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma 9 ay içinde tamamlanacak. Gerekirse süre 6 ay uzatılabilecek.

Etiketler : ticaret bakanlığı kağıt karton eşya ithalat soruşturma
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