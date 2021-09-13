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Ticaret Bakanlığı, tüketici ürünlerine yönelik denetimlerini kesintisiz sürdürüyor
13 Eylül 2021 Pazartesi 13:30:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 14:48:00

Ticaret Bakanlığından İstanbul'da eş zamanlı 'hal' denetimi

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanlığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bayrampaşa Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir Şubesi'nde eş zamanlı denetim yapıldı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatı ile Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, üreticiden tüketiciye tedarik kanallarının takip edilmesi, kayıt dışı işlemlerin tespiti ve tarımsal ürün piyasalarında gerçekleşen aşırı fiyat artış iddialarını soruşturmak üzere 9 büyükşehirde 10 halde denetim başlattı.

Söz konusu denetimler kapsamında, Ticaret Bakanlığı müfettişlerince İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Bayrampaşa Şubesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali Ataşehir Şubesi'nde denetimler gerçekleştirildi.

Denetim kapsamında, müfettişlerce müstahsil makbuzları, giriş çıkış belgeleri ve faturalar incelendi. Ürünlerin hale giriş ve çıkış fiyatları arasında fahişlik olup olmadığı değerlendirildi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ilgili denetimler kamu yararı gözetilerek titizlikle ve sürekli olarak devam edecek.

Etiketler : ticaret bakanlığı hal denetimi Ticaret Bakanı Mehmet Muş ekonomi haberleri
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