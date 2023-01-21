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21 Ocak 2023 Cumartesi 12:30:00 - Güncelleme:21 Ocak 2023 Cumartesi 12:30:00

Ticaret Bakanlığından ihracatçıya eğitim katkısı

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanlığı, geçen yıl 81 ilde düzenlediği dış ticaret eğitimleriyle 11 bin 814 kişi için ihracat kapısını açtı.

Ticaret Bakanlığının dış ticarette donanımlı insan gücünün geliştirilmesi, ihracatçı sayısının ve mevcut ihracatçıların bilgi ve deneyimlerinin artırılması için 81 ilde düzenlediği dış ticaret eğitimleri, bu yıl da devam edecek.

Eğitimler, mevcut ihracatçıların faaliyetlerinin geliştirilmesine, işletmelerin yeni dış ticaret pazarlarına ulaşmalarına rehber oluyor.

Bu seminerlerde, Bakanlığın görev alanına giren konulara ilişkin de bilgilendirme yapılıyor.

Eğitimler için geçen yıl 81 ilde 52 çevrimiçi organizasyon gerçekleştirilirken, bu seminerlere 11 bin 814 kişi katılım sağladı.

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Eğitimler bu yıl "Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programları" başlığıyla düzenlenecek. Eğitimlerde, "İhracatta sağlanan yeni nesil destek programları (mal ve hizmet sektörleri)", "İhracat mevzuatı/dahilde ve hariçte işleme rejimleri", "Avrupa Birliğine ihracatta zorunlu yeni uygulama: Avrupa Yeşil Mutabakatı ve karbon vergisi", "Türk Eximbank ihracat kredi sigorta ve garanti programları", "Ülke sunumları", "Pazara giriş engelleri ve çözüm yolları", "Ticarette teknik engeller", "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu", "İhracatta gümrük mevzuatı uygulamaları", "Gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması", "Kolay İhracat Platformu", "İthalatta ticaret politikası önlemleri", "e-Ticaret/e-İhracat uygulamaları" konularında sunumlar yapılacak.

Bu yıl "Yeni Nesil İhracat Destekleri ve Dış Ticaret Eğitim Programları"nın hem fiziki hem de çevrimiçi gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Farklı illerde düzenlenecek fiziki eğitimler yanında, Türkiye geneli katılıma yönelik olarak 2 "çevrimiçi" organizasyon gerçekleştirilmesi planlanıyor.

ANKARA İLE BAŞLIYOR

Bu yılın ilk eğitim etkinliğinin ise 16 Şubat'ta Ankara'da düzenlenmesi öngörülüyor. Yılın ilk yarısında öngörülen diğer fiziki eğitimler ise Antalya, Konya, Ordu ve Giresun'da yapılacak.

Bakanlık, 2011-2021 döneminde Edirne'den Kars'a, Sinop'tan Hatay'a kadar düzenlenen 641 seminerle yaklaşık 39 bin ihracatçıya ulaşmıştı.

Etiketler : ticaret bakanlığı dış ticaret ihracat
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