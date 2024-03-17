Ticaret Bakanlığı şubatta 543 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 543 firma için izin belgesi düzenledi.
Bakanlığın, şubat ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, geçen ay 543 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 4 hariçte işleme izin belgesi, 16 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.
Firma talebine istinaden 24, resen de 3 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.
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