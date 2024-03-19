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Ticaret Bakanlığı piyasa denetimlerinde 96,7 milyon lira ceza kesti
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19 Mart 2024 Salı 09:15:00 - Güncelleme:19 Mart 2024 Salı 09:15:00

Ticaret Bakanlığı piyasa denetimlerinde 96,7 milyon lira ceza kesti

Kaynak: DHA

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Ticaret Bakanlığı, piyasa denetimleri kapsamında, 2023'te 124 bin 188 firmanın 4 milyon 21 bin 80 adet ürünü denetlenmiş olup 43 bin 864 aykırı ürüne 96 milyon 851 bin 871 TL idari para cezası uyguladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2023 yılında 124 bin 188 firmanın 4 milyon 21 bin 80 adet ürününün denetlendiği belirtildi.

Denetimlerde, 43 bin 864 aykırı ürüne toplam 96 milyon 851 bin 871 TL idari para cezası uygulandı.

2024 yılının ilk iki ayında ise 43 bin 590 firmanın 1 milyon 53 bin 440 ürünü denetlendi. Bu kapsamda, 9 bin 117 aykırı ürüne 34 milyon 666 bin 798 TL idari para cezası kesildi.

Etiketler : ticaret bakanlığı denetim para cezası
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