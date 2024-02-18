Ticaret Bakanlığı ocak ayında 533 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında, geçen ay 533 firma için izin belgesi düzenledi.
Bakanlığın ocak ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, yılın ilk ayında 533 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 2 hariçte işleme izin belgesi, 15 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.
Firma talebine istinaden 14 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.
- Bakanlık ocak ayında 533 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
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