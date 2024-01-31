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31 Ocak 2024 Çarşamba 08:53:00 - Güncelleme:31 Ocak 2024 Çarşamba 08:53:00

Ticaret Bakanlığı lüks araç ithalatındaki usulsüzlüğe geçit vermedi

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Ticaret Bakanlığı, 530 milyon TL değerinde 358 lüks aracın sahte faturalarla ithalatının tespit edilerek savcılığa sevk edildiğini duyurdu.

Paralel ithalat (grey market) yoluyla yapılan lüks araç ithalatlarında, piyasada haksız ticari avantaj elde etmek amacıyla gerçeğe aykırı belgeler ile gümrük vergileri kısmen veya tamamen ödenmeksizin işlem yapan firmalara yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen inceleme ve soruşturmalar devam ediyor.

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı müfettişlerince yapılan incelemelerde, firmalar tarafından gerçekleştirilen muhtelif marka/model lüks araç ithalatlarında; düşük kıymetli sahte/çifte faturalar ve sahte A.TR Dolaşım Belgeleri kullanılarak 358 adet lüks aracın ülkeye sokulduğu tespit edildi.

DEVLET 530 MİLYON TL'LİK ZARARA UĞRATILDI

Soruşturma raporları ile bahsedilen işlem ve eylemleri yapan firma ve şahıslar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunarak, araçlara el konulması talep edildi. Ayrıca, bu işlemlerden kaynaklanan yaklaşık 530 Milyon TL tutarındaki kamu zararı ilgili firmalardan tahsil edilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlığımız lüks otomobil ithalatlarındaki ihlallerin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, yapılan usulsüzlükler ile haksız rekabet oluşturan eylemlerin engellenmesi amacıyla gözetim ve denetim faaliyetlerini sürdürmekte olup, kamu maliyesinin haklarının korunması ve gümrük mevzuatına uygun şekilde işlem yapılması için gerekli tüm tedbirleri almaya kararlılıkla devam edecektir."

Etiketler : ticaret bakanlığı usulsüzlük otomobil
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