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08 Haziran 2022 Çarşamba 12:53:00 - Güncelleme:08 Haziran 2022 Çarşamba 12:53:00

Ticaret Bakanlığı ilk 3 ayda güvensiz 1,2 milyon ürünün ülkeye girişini engelledi

Kaynak: AA

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Bunlar arasında 44 bin tıbbi cihaz, 61 bin oyuncak, 72 bin iş eldiveni, kask, koruyucu kıyafet gibi kişisel koruyucu ürünler de yer alıyor.

Ticaret Bakanlığı bu yılın ilk 3 ayında, "Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)" üzerinden yaptığı denetimlerde, 1,2 milyon ürünü güvensiz-uygunsuz bularak ülkeye girişine engel oldu.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, ithalat yoluyla piyasaya arz edilecek ürünlerin, vatandaşların sağlığı, güvenliği ve çevreye vereceği zararları önlemek amacıyla yapılan denetimlere titiz şekilde devam ediliyor.

Bakanlıkça hem üreticilerin hem de vatandaşların güvensiz-uygunsuz ithal ürünlere maruz kalmamaları için bu ürünler, risk derecesine göre, ithalat aşamasında ürün güvenliği denetimlerine tabi tutuluyor.

TAREKS üzerinden yapılan denetimler sonucunda, güvensiz-uygunsuz bulunan ürünler ya imha ediliyor ya da geldiği ülkeye gönderiliyor.

Denetimlerin risk esaslı olması nedeniyle ürünlerinde belli standartları sağlamış, bu yönde iyi bir performans geçmişi olan firmalar yerine riskli firmaların ve ürünlerin denetimlerine odaklanılıyor.

Bu kapsamda, bu yılın ilk çeyreğinde sanayi ürünleri için TAREKS'e 605 bin başvuru yapıldı. "TAREKS Risk Analizi" neticesinde söz konusu başvurulardan 552 bininin risksiz görülerek ithaline izin verilirken, 53 bin başvuru kapsamında oyuncaktan tıbbi cihazlara, cep telefonundan inşaat demirine, ayakkabıdan konfeksiyona kadar 1 milyar ithal ürün denetlendi.

Denetlenen ürünlerden 2,5 milyon dolar değerinde 1,2 milyon ürün güvensiz bulundu ve bunların ülkeye girişine izin verilmedi. Bunlar arasında 44 bin tıbbi cihaz, 61 bin oyuncak, 72 bin iş eldiveni, kask, koruyucu kıyafet gibi kişisel koruyucu ürünler bulunuyor.

50 bin ton ihraç, 2 bin ton ithal tarım ürünü denetimleri geçemedi

Bu yılın ilk 3 ayında ihraç tarım ürünlerinde 170 bin başvurunun 104 bini TAREKS Risk Analizi sonucu risksiz görülerek denetlenmezken, 66 bin başvuru ticari kalite denetimine alındı.

Söz konusu 66 bin başvuru kapsamında, 729 bin ton yaş sebze-meyve, kuru-kurutulmuş ürün, bitkisel yağlar ve diğer bazı tarım ürünleri, yurt dışında Türk malı imajının korunması amacıyla ticari kalite denetimine tabi tutuldu.

Denetimlerde, 42,6 milyon dolar değerinde 50 bin ton ihraç tarım ürünü, 1,9 milyon dolar değerinde 2 bin ton ithal tarım ürünü ticari kalite denetimlerinden geçemedi.

Etiketler : Ticaret Bakanlığ TAREKS Risk Analizi OYUNCAK SEKTÖRÜ
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