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25 Mart 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:25 Mart 2022 Cuma 16:00:00

Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Et ihracatına kısıtlama

Kaynak: TRT Haber

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Ticaret Bakanlığı tarafından, et fiyatlarındaki ani yükselişler nedeniyle et ihracatında durdurma kararı alındı.

Türkiye, et ihracatına kısıtlama getirdi. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne ihracat yapılabilecek.

Ticaret Bakanlığı bir süre önce Tarım Bakanlığı'na bazı ürünlerin ihracatıyla ilgili düzenleme yapma yetkisi verdi.

Yetkinin ardından bakanlık et ürünleriyle ilgili düzenleme kararını Ticaret Bakanlığı'na bildirdi.

Söz konusu 3 yer dışındaki ülkelere büyükbaş, koyun ve keçi eti ihracatı ikinci bir karara kadar yapılmayacak.

Etiketler : ET İHRAÇ KISITLAMA Tarım Bakanlığı
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