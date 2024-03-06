06 Mart 2024 Çarşamba 10:12:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 10:12:00
Ticaret Bakanlığı: Fırsatçılık yapan işletme ve şahıslara idari yaptırım uygulayacağız
Ticaret Bakanlığı: Fırsatçılık yapan işletme ve şahıslara idari yaptırım uygulayacağız.
Ticaret Bakanlığı: Fırsatçılık yapan işletme ve şahıslara idari yaptırım uygulayacağız.
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- Ticaret Bakanlığı: Fırsatçılık yapan işletme ve şahıslara idari yaptırım uygulayacağız
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