Ticaret Bakanlığı bir şirketi daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne aldı

Ticaret Bakanlığı bir şirketi daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne aldı

Bakanlığın, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen toplam 83 şirkete BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ de eklendi.

Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirket sayısı 84'e çıktı.