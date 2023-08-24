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24 Ağustos 2023 Perşembe 11:23:00 - Güncelleme:24 Ağustos 2023 Perşembe 11:23:00

Ticaret Bakanlığı bir şirketi daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne aldı

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanlığı, bir şirkete daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Bakanlığın, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla bu yıl "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verilen toplam 83 şirkete BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ de eklendi.

Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirket sayısı 84'e çıktı.

Etiketler : Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Resmi Gazete BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ
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