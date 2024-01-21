Ticaret Bakanlığı, Aralık 2023'te 523 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
Kaynak: AA
Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 523 firma için izin belgesi düzenledi.
Ticaret Bakanlığının, Aralık 2023 dönemine ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme, firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, geçen ay 523 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken, 4 hariçte işleme izin belgesi, 22 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.
Firma talebine istinaden 17, resen de 1 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.
- Aralık 2023'te 523 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi
- Deprem bölgesinde "İstihdama Dönüş Programı" hayata geçirildi
- Son 5 yılda kapanan her bir şirket yerine 6 şirket açıldı
- Ocak ayında 863 milyon lira SED ödemesi yapıldı
- Bakanlık kira gelirini beyan etmeyenleri mercek altına aldı
- Küresel piyasalar ECB'nin faiz kararına odaklandı