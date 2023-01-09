Ticaret Bakanı Muş: Yurt dışı müteahhitlik sektörü 2022'yi 17,8 milyar dolar proje büyüklüğüyle kapattı

Ticaret Bakanı Muş: Yurt dışı müteahhitlik sektörü 2022'yi 17,8 milyar dolar proje büyüklüğüyle kapattı

Ticaret Bakanı Muş, "Yurt dışı müteahhitlik sektörü 2022'yi 17,8 milyar dolar proje büyüklüğüyle kapattı. Böylece, projelerin toplam değeri 471,7 milyar dolara yükseldi." dedi.