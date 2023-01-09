09 Ocak 2023 Pazartesi 12:34:00 - Güncelleme:09 Ocak 2023 Pazartesi 12:34:00
Ticaret Bakanı Muş: Yurt dışı müteahhitlik sektörü 2022'yi 17,8 milyar dolar proje büyüklüğüyle kapattı
Kaynak: AA
ABONE OL
Ticaret Bakanı Muş, "Yurt dışı müteahhitlik sektörü 2022'yi 17,8 milyar dolar proje büyüklüğüyle kapattı. Böylece, projelerin toplam değeri 471,7 milyar dolara yükseldi." dedi.
Ticaret Bakanı Muş, "Yurt dışı müteahhitlik sektörü 2022'yi 17,8 milyar dolar proje büyüklüğüyle kapattı. Böylece, projelerin toplam değeri 471,7 milyar dolara yükseldi." dedi.
- Türkiye'de ilk kez üretilecek
- ABD'ye ihracatta rekor seviyeye ulaşıldı
- Uzman Eller Projesi'nde hibe desteği 100 bin liradan 250 bin liraya çıkarılacak
- Togg, dünyada bir ilk olan akıllı cihaza entegre dijital varlık cüzdanını CES'te tanıttı
- Samsun'da üretilen bateri zilleri 30'u aşkın ülkeye ihraç ediliyor
- Ticaret Bakanı Muş: Yurt dışı müteahhitlik sektörü 2022'yi 17,8 milyar dolar proje büyüklüğüyle kapattı