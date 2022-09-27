Ticaret Bakanı Muş: Mersin'de son yılların en büyük alkollü içki yakalaması gerçekleşti
Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük kaçak alkollü içki yakalamasının gerçekleştirildiğini bildirerek, "Toplam 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu." ifadesini kullandı.
Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'de gerçekleştirilen kaçak içki operasyonuna ilişkin bilgi verdi.
Bakanlığına bağlı gümrük muhafaza ekiplerince Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük kaçak alkollü içki yakalamasının gerçekleştirildiğini belirten Muş, "Toplam 86 bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu. Başarılı operasyondan ötürü gümrük muhafaza ekiplerimizi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza Ekiplerince Mersin'de yapılan operasyonda son yılların en büyük alkollü içki yakalaması gerçekleştirildi.— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) September 27, 2022
Toplam 86 Bin 245 şişe kaçak alkollü içkiye el konuldu.
Başarılı operasyondan ötürü Gümrük Muhafaza Ekiplerimizi tebrik ediyorum pic.twitter.com/ypbmlr8Rbv
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