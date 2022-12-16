Ticaret Bakanı Mehmet Muş: İhracatta hedefin altında kalmayacağız
Kaynak: AA
Ticaret Bakanı Muş, burada yaptığı konuşmada, "Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Türkiye İhracat Seferberliği Sağlık Hizmeti İhracatı Zirvesi"ne katıldı.
Bakan Muş, burada yaptığı konuşmada, "Yılın tamamlanmasına 15 gün kaldı, ihracatta geçen sene koyduğumuz hedefin altında kalmayacağız." ifadelerini kullandı.
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