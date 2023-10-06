VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye genelinde eş zamanlı denetim: 19 bin 275 sürücüye hız cezası
Norveç Denizi'nde hareketli saatler: ABD uçağına karşılık Rus jeti havalandı
Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı
Türkiye'ye alçakça iftiralarda bulunan HDP'li Temelli hakkın soruşturma
Bakan Şimşek'ten yabancı yatırımcı mesajı: "Çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor"
Kütahya'da çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi
06 Ekim 2023 Cuma 16:45:00 - Güncelleme:06 Ekim 2023 Cuma 16:45:00

Ticaret Bakanı Bolat'ın çağrısına yerel zincir marketlerden destek

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, indirim kampanyalarına devam edeceklerini belirterek "Ayrıca dayanıklı tüketim ürünleri, temizlik ürünleri gibi ürünlerde aralık sonuna kadar zam yapmama kararı aldık." ifadesini kullandı.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın "100. yılda büyük bir indirim kampanyasını bütün marketlerden bekliyoruz" şeklindeki sözüne ve bu yöndeki çağrısına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yerel zincirlerin, içinde bulunulan ekonomik koşullarda, vatandaşların bütçesini destekleyecek çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Türkiye genelindeki 14 perakende derneği, 5 bin 500 şube ve 100 bini aşkın çalışanıyla faaliyetlerini sürdüren yerel zincirlerin çatı örgütü Türkiye Perakendeciler Federasyonunun devletin ve vatandaşın her zaman yanında olduğunu belirten Düzgün, her gün yüzlerce farklı ürün grubunda yaptıkları indirim kampanyalarına devam edeceklerini vurguladı.

Düzgün, "Ayrıca, mevcutta yaptığımız indirimlerin haricinde, dayanıklı tüketim ürünleri, temizlik ürünleri ve mutfak araç gereçleri gibi ürünlerde aralık ayı sonuna kadar zam yapmama kararı aldık." ifadelerini kullandı.

"ZİNCİRİN TÜM HALKALARI ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

Ömer Düzgün, TPF çatısı altında bir araya gelen yerel işletmecilerin büyük bir rekabet ortamında faaliyet gösterdiklerini ve her yıl istihdam ile diğer alanlarda katma değer sağladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"En küçük mağazamızda bile minimum 5 binden fazla ürünü vatandaşlarımıza sunuyoruz. Her üründen bir değil, birçok markanın üretimini mağazalarımızda bulabilmek mümkün. Sebze-meyvenin birkaç çeşidi, süt ve süt ürünlerinin, bakliyatın ve diğer 5 binin üzerinde ürünün vatandaşlarımız tarafından fiyat ve marka karşılaştırmalı bir şekilde alınabilmesine olanak sağlıyoruz. Yerel zincirlerde fiyata paralel kalite uygulaması ve gramaja göre fiyat uygulaması yapılmıyor. Üründe kalite erozyonu yok."

TPF Başkanı Düzgün, marketlerin zincirin son halkası olduğuna işaret ederek, vatandaşların fiyatları market raflarında gördüğünü ancak kendilerinin zincirin son halkası olduğunu vurguladı.

Düzgün, "Tüketici fiyatını bizde görüp, bizim zamlı sattığımızı sanıyor. Bu yanlış algı, işlerimizi olumsuz etkiliyor. Ürünlerin fiyatları sadece raf fiyatıyla değil, üretici, tedarikçi, lojistik, genel giderler gibi birçok faktörü içeren bir şekilde değerlendirilmelidir. Enflasyonun düşüşüne katkı sağlamak için bu zincirin her halkasının elini taşın altına koyması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

ÜRETİCİLERE "ZAMLI ÜRÜN GÖNDERMEYİN" ÇAĞRISI

Ömer Düzgün, Türkiye'nin 81 ilindeki yerel zincirlerin üreticilerden yıl başına kadar tek ricası olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizlere zamlı ürün ve liste göndermeyin. Zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz. Ancak tek yürek hareket edersek bu sürecin üstesinden gelebilir, enflasyonun düşüşüne katkı sunabiliriz. Tabii ki enflasyonun düşüşü sadece market raflarındaki fiyatlara bağlı değil. Gıda dışı tüm perakende sektörlerinin de buna katkı sunması gerekiyor. Yerel zincirler olarak biz üzerimize düşeni yapmaya, vatandaşlarımızın bütçesini destekleyecek çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Etiketler : ömer bolat ömer düzgün zincir market
Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece

Boğaz'da ‘Yıldız'lı gece
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü
Milano'da moda şov

Milano'da moda şov
Davalık filmin çekimleri başladı

Davalık filmin çekimleri başladı
Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Aile'nin Yağmur'u Yüsra Geyik'ten dikkat çeken sözler: Kolay veda edemem

Sonunda gösterime giriyor

Sonunda gösterime giriyor
Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok

Ece Erken: Eymen'in baba olarak gördüğü birisi yok
‘YARGI' EMMY'E ADAYI

‘YARGI' EMMY'E ADAYI
Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

Dr. Mert hayatımıza neşe katacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX