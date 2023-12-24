"'Zamları geri alın diye' sektörleri uyarıyoruz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dün CNN Türk'te yayınlanan 'Hakan Çelik'le Haftasonu' programına katılarak ekonomi gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fahiş fiyat uygulayan işletmelere karşı bakanlık olarak yoğun bir şekilde sahada olduklarını belirten Bolat, "Gıda sektöründe market denetimi, kasa-raf fiyat etiketleri kontrolü, fahiş fiyat etiketleri denetimleri yapıyoruz. Fahiş fiyat yaptığını gördüğümüz sektörlerin üzerine gidiyoruz. İhbar hattımız da var. Sektörlere 'zamları geri alın' uyarısı yapıyoruz. Alınmadığı zaman üzerine gidiyoruz. Denetimler sonucunda bu sene 2.3 milyar TL ceza kesildi" dedi.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyonu düşürmek için yoğun çalıştıklarını belirten Bolat, "Aşırı ısınan iç talebi bastırma noktasında kredi sıkıştırması, parasal sıkıştırma izleniyor. Perakende ticaret kanunu, haller yasası, fahiş fiyatla mücadele gibi çeşitli mekanizmalar geliştirildi. Ortaya çıkan bazı kötü niyetli stokçu zihniyetlerle mücadele konusunda bazı tedbirler alındı. Cezalar artırıldı, Ticaret Bakanlığı olarak yönetmelik değiştirme şeklinde mücadele ediyoruz" diye konuştu.

OTODA BALON SÖNDÜ

Son dönemlerde bireysel otomobil satışlarında bir kaos olduğunu belirten Bolat, bu kaosun aldıkları tedbirler sayesinde bittiğini kaydetti. Bolat, şunları söyledi: "E-ticaret, sosyal medya ve ilan sitelerinde çok ciddi düzenlemeler yaptık. Manipülatif fiyat artışlarını cezalandırıyoruz. 6 ay 6 bin km sınırlaması getirdik, bireysel satışlarda 3'ten fazla satışı engelledik. 6 ay 6 bin km kuralını motosiklette de uyguladık. Otomobildeki bu düşüş tüketici için avantaj haline geldi. Piyasada bir balon vardı, hükümetimiz onu kaldırdı."

KİRALAR DÜŞÜYOR

Gayrimenkul konusunda da sıkıntıların bittiğini belirten Bolat, emlak piyasasında ilan sitelerinde sahte ilanları engelleyerek manipülatif fiyat artışlarının önüne geçtiklerini söyledi. Bolat, "Bir artış dalgası geldiğinde bir kızgınlık yaşanıyordu o engellenmiş oldu. Kiralarda da düşüş meydana geldi. Adalet Bakanlığı uzlaştırma mekanizmasını başlattı. Biz de düzenleyici ve denetleyici bu piyasadaki dalgalanmaları engelliyoruz. Hazine Bakanlığı da kiradan vergi alıyor. Bakanlıklar arasında böyle bir koordinasyon içerisindeyiz" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRET FIRSATÇISINA GÖZ AÇTIRILMAYACAK

Bu ayın sonuna kadar belirlenecek yeni asgari ücret, 31 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek. Çalışan kişilerin ücretlerindeki artışı bahane edip piyasada zam yapmanın fahiş fiyat çabası olduğunu belirten Ömer Bolat, "Biz denetimlerimizde buna dikkat edeceğiz. Asgari ücretteki artış oranı maliyetlerle aynı şekilde artmıyor. Yani 'akaryakıt yüzde 20 arttı ben yüzde 20 zam yapayım' zihniyeti son derece haksız bir ticari eylem. Denetimlerde cezalandırılabilecek bir eylem. Vatandaşlarımız da bu takibi yapmalı. Fahiş fiyatı kim yapıyorsa oradan alışveriş yapılmamalı" dedi.

1500 MEMUR ALINACAK

Fahiş fiyat ile mücadele çalışmaları kapsamında denetim ekiplerinin sayısını daha da artıracaklarını belirten Ömer Bolata, "Şu anda ÖSYM üzerinden 1500 memur alımı yapıyoruz. Eğitimler tamamlandığında bu memurları sahaya süreceğiz" diye konuştu.