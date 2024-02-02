Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.

#CANLI Ticaret Bakanı @omerbolatTR: Ocak ayında dış ticaret açığımızda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 57'lik gerileme kaydedildihttps://t.co/5x7HBao4Od pic.twitter.com/woFCAWFloF — Güneş Gazetesi (@gunes_gazetesi) February 2, 2024

Ticaret Bakanı Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık

Ayrıntılar geliyor...