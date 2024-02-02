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02 Şubat 2024 Cuma 11:01:00 - Güncelleme:02 Şubat 2024 Cuma 11:01:00

Ticaret Bakanı Bolat: Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık

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Ticaret Bakanı Bolat, "Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ocak ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Bolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Ocakta ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 20 milyar 28 milyon dolar oldu. Tarihimizin en yüksek ocak ayı ihracat rekorunu kırdık

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ömer bolat ocak dış ticaret
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