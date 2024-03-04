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04 Mart 2024 Pazartesi 15:00:00 - Güncelleme:04 Mart 2024 Pazartesi 15:00:00

Ticaret Bakanı Bolat, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen LEAP Fuarı'na katıldı

Kaynak: AA

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Bakan Bolat, "183 ülkeden 172 binden fazla katılımcıyı ağırlayan LEAP Fuarı, ülkemiz şirketleri ile teknoloji ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getiriyor." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen LEAP Fuarı'nın açılışına katıldı.

Bolat, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün başlayan ve 3 gün sürecek fuara ilişkin bilgi verdi.

Riyad'daki LEAP Fuarı'nda Türk şirketlerinin pavilyonlarını ziyaret ettiklerini belirten Bolat, "4-7 Mart tarihlerinde Riyad Sergi ve Kongre Merkezi'nde, 183 ülkeden 172 binden fazla katılımcıyı ağırlayan LEAP Fuarı, dünyanın en çok katılım alan teknoloji etkinliği olarak bilinmekle birlikte, ülkemiz şirketleri ile teknoloji ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getiriyor." ifadelerini kullandı.

Bolat, LEAP Fuarı'nın 600'den fazla start-up, 1000'den fazla uzman konuşmacı ve 1800'den fazla global teknoloji sergileyicisi ile inovasyon ve teknolojinin önemini ortaya koyan bir platform olduğuna dikkati çekerek, etkinliğin, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki inovasyon ve teknoloji alışverişini artırmanın yanında şirketlerin global alanda markalaşması için de iyi bir fırsat olduğunu kaydetti.

Etiketler : ömer bolat suudi arabistan ekonomi
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