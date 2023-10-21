Bakan Bolat: Kayıt dışı ithalata karşı aktif bir politika izliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, piyasanın adil, istikrarlı, rekabetçi bir şekilde işlemesini sağlamaya çalışan düzenlemeler yapmakla görevli olduklarını belirterek "Bunu yaparken de denetleme yapmakla görevliyiz. Bu denetlemeleri de ekiplerimizle beraber yerine getiriyoruz. Piyasa ne kadar düzelirse ne kadar düzenli işlerse biz o kadar mutlu oluruz, iş yükümüz azalır o anlamda." dedi.

Bakan Bolat, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından derneğin genel merkezinde düzenlenen 14. Ekonomi Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Bolat, AK Parti hükümetlerinin 21 yıldan bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde her alanda 7/24 canla başla çalıştığını anımsatarak yeni hükümetle yaklaşık dört buçuk aydır görevde olan bakanlar olarak da ekipleriyle birlikte aynı tempoda çalıştıklarını dile getirdi.

Bolat, tabanda iş dünyasından alınan geri bildirimler ve istişarelerle sağduyuyu bulmaya, aklın yolu ve ortak aklın sesi olarak çözümler üretmeye çalıştıklarını kaydetti.

Dünyada ihracatın gerilediğini ama Türkiye'nin depreme rağmen ihracatını korumayı başardığını belirten Bolat, "İthalat konusunda proaktif davranıyoruz. Yerli ve milli sanayi üretimine, istihdama ve döviz rezervlerimize zarar veren kayıt dışı ithalata karşı aktif bir politika izliyoruz. İzlemeye de devam edeceğiz. Bizim tek bir menfaatimiz var. O da ülkemiz ekonomisinin güçlü olması, zarar görmemesi, halkımızın refahının zarar görmemesi." diye konuştu.

Bolat, Türkiye'nin dünyada en hızlı işleyen ve en modern gümrüklere sahip olduğunu belirterek ticarette piyasa denetimi ve düzenlemelerin de önemine değindi.

Ticaret Bakanlığının bütün sektörleri ilgilendiren önemli bir bakanlık olduğuna işaret eden Bolat, "Ticaret odaları, sanayi odaları, esnaf odaları, kooperatifler sektörel düzenlemeler, yönetmelikler üzerinden bizim yetki kapsamımız içinde. Piyasanın adil, istikrarlı, rekabetçi bir şekilde işlemesini sağlamaya çalışan düzenlemeler yapmakla görevliyiz. Bunu yaparken de denetleme yapmakla görevliyiz. Bu denetlemeleri de ekiplerimizle beraber yerine getiriyoruz. Piyasa ne kadar düzelirse ne kadar düzenli işlerse biz o kadar mutlu oluruz, iş yükümüz azalır o anlamda. Piyasalarda kaos olursa dalgalanma olursa ve manipülasyon, spekülasyon faaliyetleri olursa onlara da en sert bir şekilde müdahale etmekle görevliyiz." açıklamasını yaptı.

"MESLEK LİSELERİNİ ARTIRMA NOKTASINDA BÜYÜK GAYRET GÖSTERİYORUZ"



Bu sene 1 trilyon dolar milli gelirin aşılacağını ve büyümeye yönelik hedeflerin çok iyi gittiğini belirten Ömer Bolat, yüzde 4'ün üzerinde bir büyüme oranı hedeflendiğini ifade etti.

Bolat, "Aşırı düşük faizli kredilerle talebin yükseldiği süreçleri yaşadık. Salgından , Kovid'in yıkımından kurtulabilmek için ekonomimizi canlandırmak zorundaydık. Tam olarak faizlerin düşmesine ön ayak olup işletmelerin daha fazla satış yapabilmelerini, üretim yapabilmelerinin önünü açmak zorundaydık. Bunlar başarıyla uygulandı. Şimdilik yüksek enflasyonla mücadele hükümetimizin birinci önceliği. Yine bir diğer öncelik ise deprem bölgelerinin ayağa kaldırılması. Bu yıl sonuna kadar söz verildiği gibi on binlerce konut teslim edilecek depremzede kardeşlerimize." değerlendirmesinde bulundu.

Meslek liselerini, meslek okullarını, çıraklık okullarını artırma noktasında büyük gayret gösterdiklerini aktaran Bolat, "İşçi bulamıyoruz, çalıştıracak kalifiye eleman bulamıyoruz diye şikayet ediyorsunuz, bu sayede zamanla bu şikayetler de azalacak." dedi.

Bolat, "Avrupa Birliği, yeni dönemde Türkiye ile ekonomi ve ticaret üzerine yapıcı ve olumlu bir trend eğilimi içinde. Biz de aynı iradeyi gösteriyoruz. Gümrük Birliği içindeki bazı sıkıntıları görüşerek halletme çabası içindeyiz. İslam ülkeleri ile ilişkilerimiz mükemmel düzeyde. Körfez ülkeleri Türkiye'ye yatırım, ticaret konusunda çok ciddi bir çaba içinde. Biz de aynı çabayı gösteriyoruz." diye konuştu.

"GELİŞMİŞ EKONOMİLER, ENFLASYONLA CİDDİ BİR MÜCADELE İÇERİSİNDE"



Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da küresel piyasalarda dünyanın gelişmiş ülkelerinde enflasyon sorunlarının yaşandığını belirtti.

Küresel salgınlar, jeopolitik gerilimler, doğal afetler ve savaşların öngörülebilir politikalar oluşturmayı zorlaştırdığını ifade eden Aydın, "Bu bağlamda küresel ölçekte gelişmiş ekonomilerin enflasyonla ciddi bir mücadele içerisinde olduğunu, bu bağlamda tasarruf tedbirlerine giderek çözüm yolları aradıklarını görebiliriz. Yine ha keza bu ülkelerde ekonomiye olan güven ve istihdamda azalmalar olduğunu söyleyebiliriz. Bütün bunların yanı sıra Ukrayna-Rusya savaşının ve iklim değişikliğinin gıda, İsrail-Filistin geriliminin enerji alanında riskler oluşturduğunu belirtebiliriz." ifadelerini kullandı.

Aydın, "Gazze'de terör devleti İsrail'in bir hastaneyi hedef alması neticesinde yüzlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesinden derin bir infial duyuyor, bu kalleşçe hain saldırıları en şiddetli bir biçimde ASKON olarak kınıyoruz." açıklamasını yaptı.