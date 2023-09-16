Ticaret Bakanı Ömer Bolat, önceki gün Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu 12. Bakanlar Toplantısı ile Ekonomik İş Birliği Çalışma Grubu 14. Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini devamında Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı'na katıldıklarını anımsattı.

Ticaret diplomasisinin, bakanlık olarak, bütün dünya ülkeleri ile ikili ve çok taraflı anlaşmalar yaptıkları ve Türkiye'nin ekonomik ilişkilerini yönettikleri önemli bir alan olduğunu dile getiren Bolat, bu kapsamda çeşitli ziyaretler gerçekleştirdiklerini, önemli konukları ağırladıklarını, ikili veya çok taraflı anlaşmalar ile uluslararası kongreler yaptıklarını anlattı.

Bolat, TDT toplantısında ele aldıkları önemli konulardan bahsederek, karşılıklı yatırımların artırılması ve ticaretin kolaylaştırılması adına teknik ekiplerin ve heyetlerin çalışmalarına devam edeceğini, 3 Kasım'da Kazakistan Astana'da TDT'nin devlet ve hükümet başkanları nezdinde toplanacağını söyledi.

Bakan Bolat, "Biz bir nevi o zirveye hazırlık toplantısı gerçekleştirmiş olduk. O zirve toplantısında Türk Cumhuriyetleri arasındaki ekonomik entegrasyonun daha da ileri gitmesi için önemli kararların alınmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE, DOĞAL GAZDA ARTIK BİR HUB ÜLKE OLMA POZİSYONUNDA"

Ticaret Bakanı Bolat, Türk devletlerinde Türkiye'yi ne gibi fırsatların beklediğine ilişkin, şu açıklamalarda bulundu:

"TDT üyesi ülkelerin en önemli özelliği başta enerji olmak üzere ham madde zenginliği olan ülkeler olması. Biz de enerji noktasında ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Tabii doğal gaz ve petrol çıkarma ve bulunmasıyla ilgili çalışmalarınıza devam etmekle beraber şu anda bugün itibarıyla ihtiyaçlarımızın büyük bölümünü ithalat yoluyla karşılıyoruz.

Doğal gaz boru hatları, petrol boru hatları hem kendi tedarikimiz hem de Avrupa'ya ve dünyaya enerji ticaretinde transit ülke olmamız için önemli. Doğal gazda artık Türkiye bir hub yani merkez ülke olma pozisyonunda. Dünya enerji piyasasında merkez ülke olma hedefimiz var."

Bolat, ticarette de Çin'den başlayan İpek Yolu'nun Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasında Türk Cumhuriyetlerinin önemli bir koridor olduğunu kaydederek, "Buna Orta Koridor diyoruz. Burada da ulaşım hatlarının yenilenmesi ve iyileştirilmesi ticaretin artmasında çok önemli bir rol oynayacak." ifadelerini kullandı.

TDT'ye üye ve gözlemci ülkelerin ihracat ve ithalatlarının 1,3 trilyon dolara yaklaştığını ancak kendi aralarındaki ihracatın 33 milyar dolar olduğunu dile getiren Bolat, "Dünyaya yaptıkları ihracatın içinde yüzde 6'lık bir pay. 3 Kasım'da liderler bizim altyapısını hazırladığımız bu iç ticaret payını yüzde 10'a çıkarma konusunda önemli bir karar alacaklardır diye ümit ediyoruz." diye konuştu.

"ORTA KORİDOR ÖNEMİNİ İLELEBET SÜRDÜRECEK"



Bakan Ömer Bolat, Pekin'den Londra'ya uzanan, yıllık 600 milyar doları aşkın ticaret trafiğinin kalbinde yer alan ve sağladığı güvenlik ve zaman tasarrufuyla uluslararası ticarette daha fazla öne çıkan Orta Koridor'un önemini ilelebet sürdüreceğine dair bir yorum üzerine, "Tabii, tarihten bu yana böyle. İpek Yolu yüzyıllar önce vardı, yine var olmaya devam edecek. Buradaki en önemli rolümüz Türkiye bir kavşak ülke. Tedarik ve üretim ülkesi Türkiye, aynı zamanda transit ve kavşak ülke konumunda. Her yol Türkiye'den geçiyor." şeklinde konuştu.

"TÜRK DİASPORASI TİCARET VE YATIRIM KÖPRÜSÜ OLACAK"



Ticaret Bakanı Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen ve Türk diasporasının önemli isimlerini bir araya getiren Dünya Türk İş Konseyi 10. Kurultayı'na 121 ülkeden yaklaşık 1.800'ü yurt dışından olmak üzere 4 bini aşan iş insanı katıldığını söyledi.

Türk diasporasının bulundukları ülkelerde aktif cemiyetçi olmasının ve birbirleriyle kenetlenip güçlenmesinin öneminden bahseden Bolat, şu bilgileri verdi:

"Türkiye artık dünyaya açık bir ekonomi. Dünya ticaretinde ihracat-ithalat olarak 620 milyar dolarlık bir payımız var. Bu dışa açık ekonominin en önemli göstergesi ki toplam milli gelirimiz içinde yüzde 70 civarında pay oluşturuyor ihracat ve ithalatın toplamının payı. Diaspora, Türkiye'nin dünyaya açılmasında çok etkili oldu. Almanya'daki, Avrupa'daki gurbetçilerimiz olmasaydı biz Avrupa'ya ihracatımızın yüzde 45'ini, 50'sini yapmakta zorlanırdık.

Önce onlarla başladık ticarete, sonra onların sayesinde diğer pazarlara ulaştık. İşte bizim diaspora da bulundukları ülkeler ile Türkiye arasında öncelikle bir dostluk elçisi, ticaret elçisi konumunda olacaklar. Ticaret köprüsü, yatırım köprüsü olacaklar. Bu mesajları verdik. Kendi aralarındaki güçlü kenetlenme ve dayanışma ile bulundukları ülkede aynı zamanda siyasi ve sosyal, toplumsal alanlarda etkili bir lobi olacaklar."

Bolat, Türk diasporasının dünyada en etkili diasporalardan birisi olma yolunda ilerlediğini kaydederek, "Ama bunun için daha çok gurbetteki vatandaşlarımız ile Türkiye arasındaki diyalog ve iş birliği köprülerini artırmamız lazım." şeklinde konuştu.

"(İHRACATTA) FİNANSMANA ERİŞİM SORUNU GİBİ BİR SORUNDAN BAHSETMEK PEK MÜMKÜN DEĞİL"



Bakan Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta düzenlenecek BM 78. Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak üzere bugün ABD'ye gideceğine değinerek, burada önemli görüşmeler ve ABD'li uluslararası yatırımcılar ile programlar yapılacağını söyledi.

Kendilerinin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik edeceklerini dile getiren Bolat, yatırımcı ve iş insanları ile görüşmeler gerçekleştireceklerini bildirdi.

İhracatçılara sunulan reeskont kredilerde yaşanan artıştan bahseden Bolat, yeni dönemde dış talebe yönelik olarak ihracatı artırarak büyümeye katkı yapma hedefini benimsediklerini söyledi.

Ticaret Bakanlığı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TCMB ile yoğun görüşmeler yaptıklarını dile getiren Bolat, ihracatçılara sunulan reeskont kredilerinin son dönemde 10 kat arttığını söyledi.

Bolat, reeskont kredilerinin günlük 3 milyar 50 milyon liraya yükseltildiğini anımsatarak, "Bu şu anlama geliyor. Günlük 102 milyon dolar kredi limiti ihracatçılar için. Yani bu anlamda artık finansmana erişim sorunu gibi bir sorundan bahsetmek pek mümkün değil.

Biz de onlardan performans bekliyoruz, icraat bekliyoruz. Küresel talebin düştüğü, durgunluğun seyrettiği, ticaretin ve büyümenin çok durgun olduğu bir ortamda ihracatçılarımızın kazandıkları bu yeni finansman imkanlarıyla hamle yapıp ihracat noktasında bir atılım içinde olmalarını bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

Hükümet olarak "tek yol ihracat" sloganıyla ihracatçıları yanında yer aldıklarını anlatan Bolat, "Bu tür Dünya Ticaret Örgütü kuralları ile uyumlu destek mekanizmalarıyla ihracatımızı, dış ticaretimizi, döviz gelirlerimizi artırma çabalarımız büyük bir kararlılıkla devam edecek." diye konuştu.