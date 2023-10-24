Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Necmettin Erbakan Üniversitesinin Ahmet Keleşoğlu Yerleşkesi'nde düzenlenen Akademik Yıl Açılış Töreni'nde, Gazze'de dünyanın gözleri önünde başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere 5 binin üzerinde Filistinli'nin katledildiğini söyledi.

Yerleşim yerlerinin ve sivillerin hedef gözetilerek bombalandığını dile getiren Bolat, şöyle konuştu:

"Cami, okul, hastane, hatta kilise bile ayırt etmeden yapılan bir mezalim. Maalesef dünyaya hükmetmeye çalışan egemen güçlerin seyirci kaldıklarını, bunu haklı gördüklerini ve böylece ikiyüzlü bir politika izlediklerini bir kez daha görmüş olduk. Maskeler düştü. Bu konuya nasıl çifte standartla yaklaştıklarını görmüş olduk. İslam dünyası ve Türkiye olarak bütün gücümüzle Gazze'nin yanında yer almak için başta Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Dışişleri Bakanı'mız, Sağlık Bakanı'mız ve hepimiz gayret gösteriyoruz. Gazze'nin ve Gazzelilerin yanındayız ve yanında olmaya inşallah devam edeceğiz. Önce ateşkes, sonra kalıcı barış ve inşallah iki devletli bölgede bir düzenin kurulmasıyla ancak bu kanın durdurulması mümkün olacak."

"ARTIK OYUN KURUCU BİR ÜLKE DURUMUNDAYIZ"



Bakan Bolat, Türkiye'nin dünyada saygı duyulan, etkili, güçlü bir ülke imajına sahip olduğunu vurguladı.

Dünya Ticaret Örgütü Başkanının da Hindistan'da kendisine övgüde bulunduğunu belirten Bolat, "'Sizin ülkeniz çok güçlü, saygın, bize lütfen yardım edin de Dünya Ticaret Örgütü görüşmelerinde anlaşmalar için mesafe almaya çalışalım. Büyük bir çıkmaz var.' diye söylemişti. Artık oyun kurucu bir ülke durumundayız. Birbirimizi sever ve saygı duyarsak, ülkemizi seversek, disiplinli ve sistematik çalışırsak, yeniliklere açık olursak, öz güvenimizi artırırsak ve ekip çalışması yaparsak, milli değerlerimize, tarihi mirasımıza sahip çıkarsak çok daha başarılı, güçlü bir Türkiye'yi birlikte yapacağız." dedi.

"İHRACATIMIZIN YÜZDE 45'İNİ GELİŞMİŞ ÜLKELERE YAPIYORUZ"



Bolat, Türkiye Yüzyılı'nın gençlerin omuzlarında yükseleceğine işaret ederek şunları söyledi:

"Eskiden bize, 'Siz onu yapamazsınız, bunu yapamazsınız. Biz size satalım.' derlerdi ama hamdolsun prangaları kırdık, öz güvenimiz tam, her şeyi yapabiliyoruz. İş dünyasında 41 yıl çalışmış biri olarak iftiharla söylüyorum; 200'ün üzerinde ülkeye 11 bin 500 kalem ürün satıyoruz. İhracatımız da son 20 yılda 7 kat arttı. Bu anlamda ihracatımızın yüzde 45'ini de gelişmiş, zengin ülkelere yapıyoruz. Amerika, Kanada, İngiltere'yi kattığımızda ihracatımızın yüzde 60'ından fazlasını bu ülkelere yapıyoruz. Demek ki kaliteli ve rekabetçi fiyatlarda yapıp satabiliyoruz ki adamlar alıyor. Benden almaya mecbur değil. Gider başka ülkeden de alabilir. O anlamda başarılarımızla da iftihar edelim ama yetinmeyelim daha iyisini yapmaya çalışalım inşallah."

Bolat, Necmettin Erbakan Üniversitesinin son yıllarda gösterdiği başarıyı mutlulukla takip ettiğini dile getirdi.

Bakan Bolat, öğrencilere, "Gençler için Meslek Sırları ve Kariyer Yönetimi" başlığı altında akademik yıl açılış dersi verdi.