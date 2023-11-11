Bakan Bolat: Bir günlük ihracatımız 1 milyar 260 milyon dolar

Ticaret Bakanı Bolat: Bir günlük ihracatımız 1 milyar 260 milyon dolar

Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği'nin (İGİAD) İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü'nde düzenlediği Meslek Ahlakı Zirvesi'nde konuşan Bolat, iş dünyasının en önemli meselelerinden birinin ahlak olduğunu söyledi.

Bolat, helalinden kazanmadıkça zenginleşmenin hiçbir önemi olmadığını vurgulayarak, en büyük sermayenin sağlık, itibar, dürüstlük olduğunu kaydetti.

Bolat, ahilik geleneğinin önemine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Temel ahlaki değerler olarak kabul edilen adalet, sorumluluk, hakça paylaşım, güvenilirlik, öz eleştiri, empati, dayanışma ve israftan kaçınma gibi ilkeler bugün iş hayatında en çok eksikliği hissedilen unsurlar arasında yer alıyor. İşin ehil kişilere verilmesi, verilen işin layıkıyla yerine getirilmesi, çalışanın emeğinin karşılığının geciktirilmeden ödenmesi, ayıplı ürünlerin ticarete konu edilmemesi, stokçuluk yapılmaması, fahiş fiyatla mal satılmaması, karaborsacılık yapılmaması gibi iş hayatının her kesimini ilgilendiren prensiplerdir. Bu prensipler sadece iş hayatında değil hayatımızın her alanında özen göstermemiz gereken davranışlardır. Paranın dini, imanı ve ahlakı olmak zorundadır. Kötülere bakıp onlara benzemek değil iyilerin ve doğru anlayışın peşinden gitmek onların yaygınlaşmasını sağlamak temel şiarımız olmalıdır."

Mesleklerin trendlere ve teknolojiye bağlı olarak hızla değiştiği günümüzde küresel trendleri yakalamanın önemine değinen Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Trendi belirleyen ülke olmak, üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, katma değerli ihracatı artırmak, ülkemizin itibarını daha yüksek seviyelere çıkarmak için hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu sadece siyasetçilerin ve ülkeyi yönetenlerin görevi değildir. AK Parti hükümetleri son 21 yıldır Cumhurbaşkanlığımızın güçlü liderliği altında yapılan dev hizmetler, alt yapı, üst yapının tamamen değişmesi, eğitim ve sağlık alanındaki reformlar, sanayi tarım, turizm, savunma sanayi, teknolojik gelişmeler gibi alanlarda yapılanlar ile ekonomimiz oldukça gelişmiş bir düzeye yükselmiştir. Milletimizin refahı da büyük ölçüde artmıştır. Dış politika ve savunma sanayi alanlarında ülkemiz saygın bir konuma ulaşmıştır."

"HEM TEKNOLOJİYE HEM YATIRIM VE İSTİHDAMA ÖNEM VERİYORUZ"



Bolat, bugünün Türkiye'sinin dünün Türkiye'sinden daha iyi bir konumda olduğunu vurgulayarak, "1923 yılında 50 milyon dolar, 1973'te yılda 1 milyar dolar, 1987'de ayda 1 milyar dolar ihracatı yaptığımızda çok sevinmiştik. Bugün günde bazen 1,5 milyar dolar ihracatı yapabilen ülke konuma geldik. Dün ihracatımız 1 milyar 260 milyon dolar oldu. Bu yılı 255 milyar dolar mal ihracatı, 100 milyar doların üzerinde hizmet ihracatı olmak üzere 355 milyar dolar toplam döviz girdisi ile bitirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde çağa yön veren, değişimi takip etmekle kalmayıp değişime yön veren ülke olmayı hedeflediklerini aktaran Bolat, "Sürdürülebilir ve katma değeri yüksek üretimi yakalamak için hem teknolojiye hem yatırım ve istihdama önem veriyoruz. İşsizlik oranımız yüzde 9,1'e geriledi. Çok uzun yıllardır yakaladığımız en düşük rakam olarak söyleyebilirim. Resmi rakamlara göre 3 milyon 150 bin işsiz olduğu görülüyor" yorumunda bulundu.