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16 Şubat 2024 Cuma 14:15:00 - Güncelleme:16 Şubat 2024 Cuma 14:15:00

Ticaret Bakanı Bolat: Antalyalı esnaf ve sanatkarlarımıza 100 milyon lira ilave finansman desteği sağlıyoruz

Kaynak: AA

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya'daki şiddetli yağıştan etkilenen esnaf için 100 milyon lira daha ilave finansman desteği sağladıklarını açıkladı.

Antalya Valiliğini ziyaretinde Vali Hulusi Şahin tarafından karşılanan Bakan Bolat, valilik şeref defterini imzaladı.

Bakan Bolat, valilik ziyaretinin ardından Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda düzenlenen "Esnaf Buluşması"na katıldı.

Bolat, konuşmasında, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adlıhan Dere'nin "Antalya'da yaşanan sel felaketinde zarar gören esnafların kredi borçlarının ertelenmesi yönündeki talebi" üzerine az önce Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) Başkanı Abdulkadir Akgül ile görüştüğünü belirtti.

Akgül'ün, "Halk Bankası'nın çok kısa bir süre içinde bu borçların ertelenmesiyle ilgili yazıyı yazacaklarını, ondan sonra Halk Bankası tarafından konunun Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde takip edileceğini" söylediğini aktaran Bolat, şöyle konuştu:

"TESKOMB, Ticaret Bakanlığımızla ilgili bir kuruluş. Sağ olsun her daim esnaf ve sanatkarımızın Hızır gibi imdadına yetişir. Bu vesileyle bugünden itibaren Antalyalı esnaf ve sanatkarlarımıza 100 milyon lira daha ilave finansman desteği sağlamış bulunuyoruz. Çok yakın bir geçmişte 50 milyon lira göndermiştik. Pazartesi sabah 100 milyon lira inşallah hesapta olacak. Burada ilgili arkadaşlarımız ihtiyaca binaen yaparlar."

Etiketler : ömer bolat antalya esnaf sanakar finansman
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