14 Temmuz 2023 Cuma 12:33:00 - Güncelleme:14 Temmuz 2023 Cuma 12:33:00
THY'nin yarınki bazı İtalya seferleri grev nedeniyle iptal edildi
Kaynak: AA
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Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da yapılacak grev nedeniyle yarınki bazı seferlerini karşılıklı iptal etti.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Anadolujet'in TK 7660 Sabiha Gökçen-Roma, TK 7661 Roma-Sabiha Gökçen ile THY'nin TK 1323 İstanbul-Bologna, TK 1324 Bologna-İstanbul, TK 1865 İstanbul-Roma, TK 1866 Roma-İstanbul, TK 1873 İstanbul-Milano, TK 1874 Milano-İstanbul, TK 1895 İstanbul-Milano, TK 1896 Milano-İstanbul seferleri yarın gerçekleştirilemeyecek.
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