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31 Temmuz 2023 Pazartesi 15:34:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 15:34:00

THY'nin kadın kabin memuru adayları 10 Ağustos'a kadar başvuru yapabilecek

Kaynak: AA

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Türk Hava Yolları (THY), kabin memuru olmak isteyen kadın adayların 10 Ağustos'a kadar başvuru yapabileceğini bildirdi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, sayısı 15 bine yaklaşan kabin ekibinde yeni üyeler kazandırmak amacıyla yayınlanan kadın kabin memuru ilanı "kariyer.thy.com" internet adresi üzerinden 10 Ağustos 2023 Perşembe gününe kadar başvuru yapabilecek.

Başvuruların ardından kabin memuru olarak değerlendirme süreci başarıyla geçen adaylar yaklaşık 2 ay süren eğitiminin ardından THY'nin uçuş kadrosuna dahil ediliyor.

THY'nin uçuş gerçekleştirdiği her noktada Türk misafirperverliğinin gökyüzündeki temsilcileri olan kabin memurları, aynı zamanda gösterdikleri güler yüz, üstün hizmet ve emniyet anlayışı sayesinde şirketin önemli bir çalışanı olarak kabul ediliyor.

Etiketler : thy kabin memuru başvuru türk hava yolları
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