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22 Ocak 2023 Pazar 12:15:00 - Güncelleme:22 Ocak 2023 Pazar 12:15:00

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki binalarına ISO 50001 sertifikası verildi

Kaynak: AA

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Türk Hava Yolları'nın, (THY) İstanbul Havalimanı'ndaki C bölgesi enerji merkezi, enerji yönetim ofisi ve operasyon merkezi binalarına "ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası" verildi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yerleşkelerinde çevreye duyarlılığı teşvik ederek, oluşturduğu enerji yönetim sistemiyle enerji kullanımını daha verimli hale getirip giderleri düşürmeyi hedefleyen THY, bu kapsamda gerçekleştirdiği çalışmalarla "ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası" almaya hak kazandı.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile enerjinin verimli kullanımını hedefleyen THY, tüketim çizgisi ve karbon ayak izinin azaltılması hedefiyle enerji masraflarını çalışanların konfor alanını bozmayacak düzeyde tutulmasını sağlayacak aksiyonları hayata geçirdi. Bu çalışmalar kapsamında THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki operasyonlarının yürütüldüğü üç binası ISO sertifikasıyla ödüllendirildi.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi kapsamında sertifika alınan tesislerden 30 MW kurulu güce sahip C Bölgesi Enerji Merkezi Binası (ECC), Enerji Yönetim Ofisi (ECO), Operasyon Merkezi (OC) dahil olmak üzere toplamda 12 binanın enerji beslemesinin yapıldığı büyük bir enerji tesisi.

Yüksek ve orta gerilim trafoları, ısıtma ve soğutma sistemleri, dinamik upsler ve jeneratörler gibi çok sayıda önemli ekipmanın bulunduğu tesis, enerji kesintisi yaşanmaması adına her noktada otomasyon sistemleriyle yönetiliyor.

Enerji Yönetim Ofisi ise ECC binasındaki ekipmanların 7/24 olarak takip edildiği, ileri teknoloji ile kurulmuş otomasyon sistemleri ile canlı olarak izlendiği ve bakım ekiplerinin sürekli olarak bulunduğu kontrol binası olarak hizmet veriyor.

Enerji merkezinden beslenen binalardan biri olan Operasyon Merkezi binası ise uçuş kontrollerinin, planlamalarının yapıldığı, her birimden ekiplerin 7/24 çalıştığı Türk Hava Yolları'nın kalbi olarak kabul edilen bina konumunda.

Etiketler : thy istanbul havalimanı enerji yönetim sistemi sertifikası
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