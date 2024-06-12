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12 Haziran 2024 Çarşamba 10:58:00 - Güncelleme:12 Haziran 2024 Çarşamba 10:58:00

THY'den Denver'a direkt uçuş!

Kaynak: AA

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THY, 1988 yılında New York seferleri ile başladığı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) uçuşlarına 14'üncü nokta olarak Denver şehrini de ekledi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 130 ülkedeki 347. varış noktası olan Denver'a haftada 3 sefer düzenleyecek şirketin, 9 Temmuz itibarıyla da bu noktadaki seferlerini haftada 4'e çıkarıp her yıl binlerce ziyaretçiyi, İstanbul-Denver güzergahında uçurarak her iki ülkenin turizm ve ticaret hacimlerine katkı sağlayacak.

THY, açılışa özel fiyatlarla gerçekleştireceği uçuşlarını İstanbul Havalimanı-Denver Uluslararası Havalimanı rotasında icra edecek.

3 Temmuz 2024'e kadar satın alınacak biletlerle 20 Temmuz 2024'e kadar İstanbul'dan Denver'a 787 Amerikan dolarından başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.

Etiketler : thy denver uçak
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