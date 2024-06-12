THY'den Denver'a direkt uçuş!

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 130 ülkedeki 347. varış noktası olan Denver'a haftada 3 sefer düzenleyecek şirketin, 9 Temmuz itibarıyla da bu noktadaki seferlerini haftada 4'e çıkarıp her yıl binlerce ziyaretçiyi, İstanbul-Denver güzergahında uçurarak her iki ülkenin turizm ve ticaret hacimlerine katkı sağlayacak.

THY, açılışa özel fiyatlarla gerçekleştireceği uçuşlarını İstanbul Havalimanı-Denver Uluslararası Havalimanı rotasında icra edecek.

3 Temmuz 2024'e kadar satın alınacak biletlerle 20 Temmuz 2024'e kadar İstanbul'dan Denver'a 787 Amerikan dolarından başlayan fiyatlarla seyahat edilebilecek.