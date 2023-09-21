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21 Eylül 2023 Perşembe 14:11:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 14:11:00

THY üçüncü kez "World Class" ödülünü kazandı

Kaynak: AA

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Türk Hava Yolları (THY), Havayolu Yolcu Deneyimi Derneğince (Airline Passenger Experience Association-APEX) üçüncü kez "World Class" ödülüne layık görüldü.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin California eyaletinde düzenlenen özel etkinlikte "World Class" kategorisinde ödül kazanan THY, küresel ölçekte misafir deneyimi ve hizmet kalitesindeki liderliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, şunları kaydetti:

"APEX World Class Ödülü'nü almak, tüm ekip arkadaşlarımızın göstermiş olduğu özverinin bir sonucudur. Misafirlerimizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında sunduğumuz ergonomik koltuklar, kişisel hizmet ve eşsiz ikramlar, uçuş deneyimini benzersiz kılma çalışmalarımızın bir parçasıdır. Bu ödül, stratejilerimizin ve çabalarımızın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor ve bizi gelecek hedeflerimize yönelik iyileştirmeler için motive ediyor."

APEX Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Joe Leader ise THY'nin başarısıyla ilgili, "THY, mükemmelliğin bir örneği olarak beş yıldızlı hava yolları arasında başarısını sürdürerek kazananlar arasında yer aldı. THY uçuşlarının her biri lüksü ve yeniliği simgeliyor. Uçan şeflerin dokunuşu ile her öğün, eşsiz bir mutfak yolculuğuna dönüşüyor. THY'yi APEX World Class ödülü alması sebebiyle tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

THY, APEX'in sağlık güvenliği, sürdürülebilirlik ve misafir deneyimi kriterlerini dikkate alarak ödüllendirdiği sayılı hava yolu şirketi arasında yer alıyor. Havacılık sektörü profesyonelleri tarafından yapılan kapsamlı denetimler, THY'nin bu alanda global standartlara ulaştığını da kanıtlıyor.

Ayrıca "World Class" ödülü, THY'nin yolcu deneyimini sürekli yükseltme ve hizmet kalitesini en üst düzeyde tutma taahhüdünü de bir kez daha teyit ediyor.

Etiketler : THY Basın Müşavirliği THY Havayolu Deneyimi World Class
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