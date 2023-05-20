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20 Mayıs 2023 Cumartesi 11:30:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 11:30:00

THY kuruluşunun 90'ıncı yılını kutluyor

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Dünyanın en çok ülkesine uçan Türkiye'nin en değerli markası Türk Hava Yolları (THY) gökyüzündeki 90'ıncı yıl dönümünü kutluyor.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, ay yıldızlı bayrağı ilk kez 1933'te, 28 koltuk kapasiteli 5 uçaklık filosuyla taşımaya başlayan küresel marka, bugün 415 uçaklık modern filosuyla milyonlarca misafirini 129 ülkede, 344 noktaya ulaştırıyor.

İlk yurt dışı seferini 1947'de Ankara-İstanbul-Atina hattında gerçekleştiren THY, 90 yıldır Türk bayrağını göklerde gururla dalgalandırıyor.

THY 2033'te 800 uçaklık bir filoya sahip olmayı planlarken uçulan havalimanı sayısının da 400'e ulaşması öngörülüyor.

Halihazırda 82 bin kişilik çalışanıyla sektörün istihdam cetveline yön veren THY, 2033'te 150 bin çalışan sayısıyla ülkede istihdama katkı sunmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, sürdürülebilir bir havayolu şirketi olunması gayretiyle filodaki yeni nesil uçak oranını ve sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımını artıran THY, dijital dönüşüm alanında da projeler geliştiriyor. 2033 vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren THY, 100'üncü yaşında zirvede olmayı planlıyor.

Türkiye pazarında kazandığı deneyimle yurt dışı operasyonlarında başarılı bir strateji oluşturan THY, bu stratejiyle bugünlere uzanan yükselişinin temellerini atmış oldu. THY, 2000'li yıllarda yapılan yatırımlar, açılan hatlar, genişleyen uçuş ağı ve filoyla büyüme sürecini hızlandırdı.

Etiketler : türk hava yolları thy marka
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