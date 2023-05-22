THY kargoyu indirimli taşıdı, ihracatta yüzde 23 artış sağlandı

TİM'den yapılan açıklamaya göre, TİM ve THY arasında yapılan iş birliği ihracata pozitif yansıdı.

TİM ve THY arasında imzalanan protokol uyarınca Turkish Cargo, ihracatçılara 31 ülkede 40 kente ürünlerini yüzde 30'a varan indirimli fiyatla taşıma imkanı sundu. Protokolün yürürlükte kaldığı 4 ayda söz konusu lokasyonlara ihracatta yüzde 23 artış oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye'yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma vizyonu ile çalıştıklarını vurguladı.

Gültepe, üretmek ve yeni pazarlar bulmak kadar hızlı ve güvenli lojistik hizmetinin de önem kazandığına dikkati çekerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Hızlı ve güvenli taşıma için hava kargo en ideal seçenek olarak öne çıkıyor. Ülkemizin küresel markası THY bu konuda her zaman ihracatçılarımızın yanında oldu. Kargo taşımacılığı konusunda THY ile bugüne kadar üç protokol imzaladık. Protokoller sayesinde 132 ülkede operasyonu bulunan Turkish Cargo ile uzak pazarları yakın ettik. Son olarak Kasım 2022'de imzaladığımız ve şubat ayının sonuna kadar devam eden protokolle birçok pazara ulaşımda önemli avantajlar elde ettik. İhracatçılarımız ABD, Almanya ve Hindistan'ın da aralarında bulunduğu 31 ülkede 40 şehre, yüzde 30'a varan indirimlerle ürünlerini taşıdılar. Genel kargoların yanı sıra meyve-sebze, yumurta ve balık gibi bozulabilir gıda ürünlerini de uygun fiyata ve güvenle sevk edebildik. Protokolde yer alan noktalara hava yoluyla ihracatımızı önceki yılın aynı dönemine göre tonaj olarak yüzde 23 artırdık."

Ticaret Bakanlığı'nın "Uzak Ülkeler Stratejisi"ni hatırlatan Gültepe, ihracatın ortalama mesafesini artırma hedeflerinde THY'nin her zaman ihracatçının yanında olmaya devam edeceğine inandığını belirtti.

"Protokol ile 1,8 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleştirildi"

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise ihracat kampanyasının başarısına ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"Bayrak taşıyıcı hava yolu olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi ile değerli iş birliklerimize devam ederken Türkiye'nin ürettiği emeği, dünyanın dört bir yanına ulaştırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda TİM ile imzaladığımız üçüncü protokol sayesinde özel çözümler sunarak ülkemiz ihracatçısının yaklaşık 18 bin tonluk bir kapasiteyi indirimli kullanmasını sağladık. Sadece bu protokol ile 1,8 milyar dolara yakın yüksek katma değerli ürün ihracatı gerçekleştirildi. Geçen sene aynı dönemde ilgili destinasyonlara gerçekleştirilen ihracata kıyasla kampanya dönemindeki ihracatta yüzde 23'lük bir artış sağlandı."

Bolat, THY'nin ihracatçıların lojistik çözümlerinin önemli bir parçası olduğuna dikkati çekerek, "Katma değeri yüksek olan bu önemli pazarda, dünyanın en geniş uçuş ağına sahip markası olarak ihracatçılarımızın lojistik çözümlerinin önemli bir parçası oluyor, bu değerli misyonun bilinci ve motivasyonu ile müşteri odaklı hizmet kalitemizi her geçen gün geliştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.