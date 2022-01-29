THY, İstanbul-New York seferlerini iptal etti
THY'nin İstanbul-New York uçuşları, New York'taki yoğun kar yağışı nedeniyle dönüş seferleriyle iptal edildi.
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "New York bölgesinde görülen olumsuz hava koşulları (Yoğun kar yağışı) nedeniyle JFK Havalimanı'nın 1 numaralı terminali operasyona kapalı olacaktır. Bu nedenle 29 Ocak tarihli İstanbul-New York uçuşlarımız dönüş seferleri ile birlikte iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.
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