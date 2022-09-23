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23 Eylül 2022 Cuma 17:33:00 - Güncelleme:23 Eylül 2022 Cuma 17:42:00

THY Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi seçildi

Kaynak: AA

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Türk Hava Yolları (THY), havacılık değerlendirme kuruluşu Skytrax tarafından "Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi" seçildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Londra'da düzenlenen Dünya Havayolları Ödülleri töreninde Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi seçilen THY, ayrıca "Dünyanın en iyi business class ikram servisi" ve "Güney Avrupa'nın en iyi hava yolu" ödüllerine de layık görüldü.

Skytrax CEO'su Edward Plaisted de "Türk Hava Yollarını Dünya Havayolları Ödülleri'ndeki başarıları ve en rekabetçi marketlerden birinde kazandığı Avrupa'nın en iyi hava yolu şirketi ödülü için tebrik ederiz. Ayrıca THY'nin DO&CO iş birliği ile uçak içi ikramlarındaki yüksek standartlarının 'Dünyanın en iyi business class ikram servisi' ödülü ile taçlanmasından memnuniyet duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça, Japonca ve Çince sunulan 2021/2022 anketinde 100'den fazla ülke vatandaşının temsil edildiği 14,32 milyon cevap değerlendirilerek, hava yolu şirketleri arasında kazananlar, Eylül 2021 ile Ağustos 2022 arasında online müşteri anketi ile belirlendi.

Etiketler : türk hava yolları havacılık ekonomi
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