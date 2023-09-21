VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Putin ve Aliyev Karabağ konusunda telefonda görüştü
Bakan Göktaş, sosyal refahı topluma adil bir şekilde dağıtma gereğini vurguladı
ROKETSAN'dan heyecanlandıran açıklama: Sürprizlerimiz daha bitmedi!
Özgür Özel'den 'HDP ile Gizli Protokol' itirafı
The Economist'ten savunma sanayiine büyük övgü: Türkiye gelişmiş ülkelere kök söktürüyor
Kaynaşlı-Abant kavşaklarının belli bir bölümü 46 gün süreyle trafiğe kapatılacak
21 Eylül 2023 Perşembe 15:06:00 - Güncelleme:21 Eylül 2023 Perşembe 15:06:00

The Economist'ten savunma sanayiine büyük övgü: Türkiye gelişmiş ülkelere kök söktürüyor

Kaynak: TRT Haber

ABONE OL

Londra merkezli The Economist dergisi, "Savunma ürünlerinin ihracatında silah satıcısı gelişmiş ülkelere kök söktürüyor" sözleriyle Türkiye'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

"Gelişmekte olan silah ihracatçıları arasında Türkiye ilk sıralarda yer alıyor"

"Türkiye silah üretiminde gün geçtikçe özerkliğe daha da yakınlaşıyor"

Bu ifadeler Londra merkezli "The Economist"in Türk savunma sanayiine ilişkin analiz yazısından...

Yazının başlığı ise "Dünyanın yeni silah üreticileri ile tanışın"... olarak atıldı.

Körfez ülkeleri ile yapılan silah anlaşmaları, yerli yapım SİHA'ların başarısı, Türkiye'nin modernize edilmiş denizaltıları bu yazıda ayrıntılı biçimde anlatıldı.

Yeni silah üreticilerinin gelecek vaat ettiği vurgulandı.

Dergideki analizde "Değişen jeopolitiğin yarattığı fırsatlardan yararlanıyorlar. Rekabetçi yapıları ile daha ucuza silah satabiliyorlar" denildi.

The Economist, Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI'nin 2022 raporuna da yer verdi.

SIPRI raporuna göre, 2018-2022 yıllarında Türkiye'nin silah ihracatı bir önceki beş yıllık döneme kıyasla yüzde 69 arttı ve küresel silah pazarındaki payı iki katına çıktı.

Analizde, Türkiye'nin 2023 yılındaki silah ihracatı hedefinin 6 milyar dolar olduğuna da işaret edildi.

"Türkiye savunma ürünlerinin ihracatında silah satıcısı gelişmiş ülkelere kök söktürüyor" ifadesi kullanıldı.

Etiketler : Londra savunma Türkiye The Economist Savunma ihracatı Türkiye'nin gücü
Ayrıldılar

Ayrıldılar
Kıyafet değil ses önemli

Kıyafet değil ses önemli
Yeni projeye yeni kıyafetler

Yeni projeye yeni kıyafetler
Romantik yaz akşamı

Romantik yaz akşamı
Eşimle yazışarak tartışırım

Eşimle yazışarak tartışırım
Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı

Ceyda Düvenci çekimlerde fenalaştı
Tiyatro yapmak istiyor

Tiyatro yapmak istiyor
Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı

Yürüyen servet! Altın kaplama elbise yaptırdı
Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX