TESK'ten yılbaşı alıverişi yapacaklara 'merdiven altı ürün' uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Kovid-19 salgını sonrasında artan ürün fiyatlarının merdiven altı üretim yapan fırsatçıları ortaya çıkardığına dikkati çekti.

Son kullanma tarihi yaklaşan, bozulma aşamasında olan bazı ürünlerin yeni ürün gibi raflara konulup indirimli fiyatlardan satıldığını vurgulayan Palandöken, "Vatandaşın uygun fiyatlı ürünlere yönelmesi özellikle gıda ürünlerinde sahte, hileli, kalitesiz ve tağşiş ürünlerin artmasına neden olurken sahtekarların da ekmeğine yağ sürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yılbaşında vatandaşların merdiven altı üretime karşı dikkatli olması gerektiğini belirterek, özellikle kilogram fiyatı yüksek olan işlenmiş et, süt ve süt ürünleri ile kuru yemişlerde tarihi geçmiş ya da bozulmaya yüz tutmuş ürünlerin indirimli olarak satışa sunulduğunu aktardı.

Üretim maliyetleri göz önünde bulundurulduğunda bu ürünlerin piyasada belli bir fiyatının olduğunu belirten Palandöken, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız yılbaşında daha ucuza alışveriş yapayım derken merdiven altına yönelip sağlığından olmamalı. Alışveriş yapılırken vatandaşlarımız sağlığını düşünmeli ve sırf ucuz diye bilinmedik yerlerden alışveriş yapmamalı. Onun yerine imalat, temizlik ve hijyen belgesi olan mahalle esnafımız tercih edilmeli. Bu yılbaşında kaliteli ve güvenilir alışverişin adresi mahalle esnafımız. Sebze ve meyveler manavdan, kuruyemişler kuruyemişçiden, şarküteri ürünleri kasaptan, pasta ve tatlılar pastaneci esnafından, hediyelik ürünler zücaciyeden, çiçekler çiçekçiden alınmalı. Esnafımızın kendi yemediği ürünü müşterisine satmayacağı unutulmamalı. Vatandaşlarımız gıda ürünleriyle ilgili şüpheli durumları yetkililere bildirmekten çekinmemeli."