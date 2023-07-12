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12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:47:00 - Güncelleme:12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:47:00

Teşebbüslere yılın ilk yarısında yaklaşık 440 milyon liralık rekabet ihlali cezası kesildi

Kaynak: AA

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Rekabet Kurulu, bu yılın ilk yarısında teşebbüslere yaklaşık 440 milyon liralık idari para cezası uyguladı.

AA muhabirinin Rekabet Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, Kurul, yılın ilk 6 aylık döneminde 195 karara imza attı.

Bunlardan 96'sını teşebbüslerin birleşme-devralma kararları oluştururken, Kurul, rekabet ihlallerine ilişkin de 56 karar aldı. Kurulun aldığı diğer kararların sayısı 39 olurken, özelleştirme konulu kararların sayısı 2, menfi tespit ve muafiyet karar sayısı da 2 olarak belirlendi.

Kurulun ocak-haziran döneminde 56 dosya için aldığı rekabet ihlali kararından 35'inde teşebbüslerle uzlaşıldı.

Uzlaşmalarda, ihlalin varlığı ve öngörülen azami idari para cezası oranı teşebbüsçe açıkça kabul ediliyor ve kesilen ceza tutarında indirime gidiliyor. Taraflardan sadece birinin uzlaşması halinde soruşturma, diğer taraflar için devam ediyor.

Bu 56 kararın sektörlere göre dağılımında ise ilk sırada 14 ihlalle kimya ve madencilik sektörü yer aldı. Bu sektörü, 13 ihlal kararıyla gıda endüstrisi ve 5 kararla makine endüstrisi izledi.

Kurulun ilk 6 ayda ele aldığı rekabet ihlali kararlarında 8 dosya ise teşebbüslerin rekabet ihlalini önlemeye dönük taahhütte bulunması üzerine sonlandırıldı.

EN FAZLA BİRLEŞME-DEVRALMA BİLİŞİM SEKTÖRÜNDE YAŞANDI

Ele alınan 96 birleşme-devralma kararının 61'ini devralmalar, 34'ünü ortak girişim kurulması ve 1'ini de birleşmeler oluşturdu.

Birleşme ve devralma kararlarının sektörel dağılımında il sırada 18'le bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri yer alırken, bu sektörü 13 kararla kimya ve madencilik sektörü, 10'ar kararla gıda ve otomotiv sektörleri takip etti.

18 SORUŞTURMA SONUÇLANDI

Rekabet Kurulu, bu yılın ocak-haziran döneminde 18 soruşturmayı sonuçlandırdı. Bu soruşturmalardan 10'unu kimya ve madencilik, 3'ünü gıda endüstrisi, 2'sini bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri sektörlerinde oldu. Otomotiv ve taşıtlar, makine endüstrisi ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler alanlarında da birer soruşturma karara bağlandı.

Kurulun, yılın ilk 6 aylık döneminde sonuçlandırdığı 18 soruşturmadan 14'ü uzlaşma talebiyle tamamlandı.

Kurul, ocak-haziran döneminde 439 milyon 716 bin 106 liralık idari para cezası kesti. Bu süreçte esastan verilen para cezalarının tutarı ise 226 milyon 20 bin 926 lira oldu. Kalan tutarı ise usulden verilen para cezaları oluşturdu.

Etiketler : BİLİŞİM SEKTÖRÜ Rekabet Kurulu CEZA
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