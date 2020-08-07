  • BIST
    1037.5
  • Dolar
    7,1840
  • Euro
    8,5115
  • Altın
    474,7590
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Petrol ve doğal gaz sektörü yerli çözümlerle desteklenecek
'Boncuk fasulye'de hasat başladı
Fransa'nın yaşadığı İslamofobik akıl tutulması'
İşgal edilen toprakları için Türkiye'den yardım istediler!
Mısır'ı bekleyen asıl tehlike! Kaybedeceği çok şey var
Başkan Erdoğan: Kardeş Lübnan'ı yalnız bırakmayacağız
Cephe hatları hazır: Emir bekliyorlar
Şişli'de alıkalmaz olay! Ortalığı birbirine kattı
Kısa süre önce babasını kaybeden Masterchef Mehmet Yalçınkaya, ilk kez paylaştığı acısını anlatırken ...
46 yıl sonra statüsü değişiyor! Kapalı Maraş için düğmeye basıldı
Macron'un Lübnan şovuna tokat gibi yanıt
İstanbullular dikkat! İkinci etabı başlıyor
Üreticilere 'yeşil altın'ı dalından değil, yerden toplama çağrısı
MSB'den flaş açıklama: 1 terörist güvenlik güçlerimize teslim oldu
Murat Boz'un acı günü!
Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in hatıraları KKTC'deki anıtında yaşatılıyor
Arda Turan'a eskimeyen kulübü Galatasaray'dan büyük jest
Yerli oto TOGG ismiyle devam edecek
PKK'lı terörist güvenlik güçlerimize teslim oldu
İstanbul Valiliği'nden flaş koronavirüs kararı: Asker uğurlamaları yasaklandı
Alkollü sürücü dehşet saçtı
Otomobil pazarının lideri Renault oldu
Alanyaspor başarılı transfer politikasıyla Avrupa kapısını açtı
Formula 1 pilotu Perez'in koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı
07 Ağustos 2020 Cuma 14:19:00 - Güncelleme:07 Ağustos 2020 Cuma 14:19:00

Tescilli ürün 'boncuk fasulye'de hasat başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yetişen, kılçıksız ve dış yüzeyinin parlaklığı ile dikkati çeken "boncuk fasulye" ilk hasadında üreticisini memnun etti.

Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde yaklaşık bin 600 dekar alanda üretilen "Pazarcık boncuğu" olarak bilinen fasulyede hasat başladı.

İlçe rakımının yüksek ve hava sıcaklığının fazla olmaması fasulyeye farklı bir lezzet verirken, kılçıksız ve dış yüzeyinin parlaklığı gibi özellikleri ile ürün İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa, Sakarya'nın yanı sıra diğer birçok ilden rağbet görüyor.

Pazaryeri Tarım ve Orman Müdürü Serdar Sert, AA muhabirine, alternatif ürün olarak Pazaryeri üreticisinin kurtarıcısı konumundaki fasulyede hasadın başladığını söyledi.

Sert, bölgede fasulyeden ekmeğini kazanan 500'den fazla aile olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İlçeye özgü olan boncuk fasulyesinde hasat başladı. Parlak yüzeyli ve kılçıksız olan, tescilli ürünümüzü üreticilerimiz hasat ediyor. Yaklaşık bin 600 dönümde ekili olan boncuk fasulyesinde, dönüme bir ton verim bekliyoruz. Şu an hasadımız başladı, gayet de iyi gözüküyor. Çok değerli olan ürünümüzün alımı 7 ila 7,5 lira seviyesinde başladı. Fiyatların düşmeden bu seyirde gitmesini umuyoruz."

Üreticilerin umduğunu bulmasını dileyen Sert, "Ürünler gayet güzel gözüküyor. Bizler Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak da her sorunda üreticilerin yanındayız. Çiftçilerimiz bizlere ulaşıp yardım alabilirler, herkese bereketli hasat diliyorum." şeklinde konuştu.

Üretici Birol Gurulkan da 2 dönümlük arazide ekili olan fasulyede hasada başladığını belirtti.

Aile bireyleriyle birlikte tarlaya giderek fasulye topladıklarını anlatan Gurulkan, "Bu sene tescilli boncuk fasulyesinin hasadına başladık, inşallah bereketini görürüz. Bir yıldır bekledik, bereketli olur ve emeğimizin karşılığını alırız. İlk alımlar 7-7,5 lira ile başladı." dedi.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER