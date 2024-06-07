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07 Haziran 2024 Cuma 15:03:00 - Güncelleme:07 Haziran 2024 Cuma 15:03:00

Temmuz'dan önce emekli olmayın!

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Emekli olmayı düşünenler dikkat! Çalışanların emeklilik için Temmuz ayını beklemeleri kendileri için avantajlı olacak. Peki, tüm çalışanlar bundan yararlanabilecek mi? Bu sorunun cevabı haberimizde...

Emekli olmayı düşünenler Temmuz'u bekleyin.

Çünkü enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından memur, kamu işçisi ve sosyal destek alanların maaşlarıyla birlikte özel sektörde çalışanların kıdem tazminatlarına da zam gelecek.

Kıdem tazminatlarından tavan uygulaması var.

Bu rakam şu an 35 bin lira ve memur maaş katsayısına göre belirleniyor.

Tahminlere göre enflasyon verileriyle birlikte memur maaş katsayısında yüzde 20 artış olabilir.

Böylece kıdem tazminatında tavan 42 bin lira düzeyine yükselebilir.

Eğer tahminler tutarsa 7 bin liralık artış çalışılan her yıl için geçerli olacağı için kıdem tazminatları da yükselecek.

Yani giydirilmiş brüt ücreti şu an geçerli olan 35 bin liralık tavan fiyatının üzerinde olan çalışanların emeklilik için Temmuz'u beklemeleri kendileri için avantajlı...

TÜM ÇALIŞANLAR YARARLANABİLECEK Mİ?

Peki tüm çalışanlar bundan yararlanabilir mi?

Asgari ücrete zam yapılırsa, evet...

Ara zam olursa tazminatlar da yükselecek.

Diyelim ki asgari ücrete zam yok ama işveren kendiliğinden maaşlara zam yaptı, işte o zaman tazminatlarda da artış yaşanacak.

Etiketler : öalışan emekli kıdem tazminatı
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