Emekli, memur ve 65 yaş aylığı için yeni hesap!

Sosyal güvencesi olmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ve eşi dikkate alınarak kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin üçte birinden (bu yıl için 1.418 TL) az olan 65 yaş üstü vatandaşlara yaşlı aylığı bağlanıyor.

Emekliler, 65 yaş aylığı alacakların zam oranları için ilk üç aylık rakam ortaya çıktı. Buna göre üç aylık enflasyon oranı yüzde 22.81 olarak belirlendi. Bu oran SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, memurlarla birlikte yaşlılık aylığı alanların da enflasyon farkını ifade ediyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, yapılan tahminlere göre 6 aylık enflasyonun yüzde 30'un üstünde çıkması bekleniyor. Gelecek 3 aylık dönemde TÜFE yüzde 6 olursa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammının da yüzde 30.3 olması öngörülüyor. Bu durumda 1.084 lira olan yaşlılık aylığı da 1.412 liraya çıkacak.

25.7 MİLYARLIK ÖDEME

65 yaş aylığı için bu yılın sonuna kadar 9.1 milyar lira aktarılacak. Yaşlılık aylığı sadece vefat, sosyal güvence tespiti, feragat, kurumsal bakım, muhtaç olmama, adres değişikliği, nafaka alabilecek olma gibi nedenlerle kesilebiliyor.

Son 6 yılda 65 aylığı kapsamında yapılan ödeme 25 milyar 702 milyon liraya ulaştı. Binlerce vatandaşın yararlandığı 65 aylığı memur maaş katsayısına endeksli oluyor. Ocak ve Temmuz'da enflasyon oranında güncellenen memur maaş katsayısına göre 65 yaş aylığının miktarı da artıyor.

ÇOCUK VE TORUNUN GELİRİNE BAKILMIYOR

Yaşlılık aylığı bağlanırken hane içindeki kişi başına gelirin net asgari ücretin üçte birinden az olması koşulu aranıyor. Oğlu ve çocuklarıyla yaşayan kişinin geliri hesaplanırken, hanenin toplam geliri hanedeki kişi sayısına bölünüyordu. Çocuklardan biri işe girdiğinde veya evlendiğinde kişi başına gelir arttığında 65 yaş aylığının kesilmesi söz konusu olabiliyordu.

Yapılan düzenlemeyle bu uygulamaya son verildi. Sadece 65 yaş aylığı bağlanacak kişi ile varsa onun eşinin gelirine bakılıyor. Çocuk ve torunların geliri hesaplanmıyor.