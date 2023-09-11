VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve mevkidaşı Nurtleu ile görüştü
2023-DGS yerleştirme sonuçları açıklandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
İstanbul'da okulların açılmasının da etkisiyle trafik yoğunluğu yüzde 62'lere çıktı
Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı
TCMB Başkanı Erkan, TBB Yönetim Kurulu ile bir araya geldi
11 Eylül 2023 Pazartesi 10:06:00 - Güncelleme:11 Eylül 2023 Pazartesi 10:06:00

Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye'de işsizlik oranı, temmuzda bir önceki aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 9,4'e geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı temmuzda bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan düşüşle yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken, kadınlarda yüzde 12,9 olarak tahmin edildi.

Temmuzda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalışla yüzde 18 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranının erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda ise yüzde 23,1 olduğu öngörüldü.

TÜİK verilerine göre, 2021-2023 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Ay/Yıl202120222023
Ocak12,511,29,7
Şubat13,310,810,1
Mart12,811,110,0
Nisan13,310,810,0
Mayıs13,310,89,5
Haziran11,110,49,6
Temmuz11,610,29,4
Ağustos11,99,8
Eylül11,310,0
Ekim11,010,1
Kasım11,110,1
Aralık11,010,2
Etiketler : işsizlik temmuz ekonomi
ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi

ABD'li model Bella Hadid'in babası, Türk şef Ömür Akkor ile mutfağa girdi
Teşkilat'a pehlivan geliyor

Teşkilat'a pehlivan geliyor
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
5 TL'lik Şeyma

5 TL'lik Şeyma
Portekiz'de hırsızlık şoku

Portekiz'de hırsızlık şoku
Eşlik haklarımdan vazgeçtim

Eşlik haklarımdan vazgeçtim
İki senenin acısını çıkardı

İki senenin acısını çıkardı
Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor

Kaç kuşak telefonun ucunda bekliyor
İşin Aslı Sinan

İşin Aslı Sinan

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX