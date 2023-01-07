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Telefon satın almak kolaylaştı
07 Ocak 2023 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:07 Ocak 2023 Cumartesi 16:00:00

Telefon satın almak kolaylaştı

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, cep telefonu alımlarında uygulanan taksitler için sınırda değişiklik yaptı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımlarında uygulanan taksitler için sınırda değişiklik yaptı. Daha önce 12 ay taksit için 5 bin TL olan sınır, 12 bin TL'ye yükseltildi. BDDK, yenilenmiş ürün niteliğinde olan telefon alımlarında herhangi bir tutar sınırı olmadan kredi kartına 12 ay taksitle alışveriş yapılabileceğini de açıkladı.

Etiketler : bddk cep telefonu taksit
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