Telefon satın almak kolaylaştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), cep telefonu alımlarında uygulanan taksitler için sınırda değişiklik yaptı. Daha önce 12 ay taksit için 5 bin TL olan sınır, 12 bin TL'ye yükseltildi. BDDK, yenilenmiş ürün niteliğinde olan telefon alımlarında herhangi bir tutar sınırı olmadan kredi kartına 12 ay taksitle alışveriş yapılabileceğini de açıkladı.

