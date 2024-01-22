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22 Ocak 2024 Pazartesi 10:47:00 - Güncelleme:22 Ocak 2024 Pazartesi 10:47:00

Tekstil devlerinin satış arenası: Doqu Home, Gümüşsuyu Halı ve Vellteks ihaleyle yatırımcılarını bekliyor

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Türkiye'nin ev tekstili sektöründeki dev markaları Doqu Home, Gümüşsuyu Halı ve Vellteks Tekstil, yatırımcılarını bekliyor.

Dünyanın önde gelen bağımsız değerleme şirketi tarafından hazırlanan değerleme raporlarına göre muhammen bedelleri belirlenen markaların satışının ev tekstili sektöründe önemli bir hareketlilik yaratması bekleniyor.

Kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanacağı açık ihale usulü ile satışa sunulan markaların pay sahibi olan İstikbal Mobilya ve Boyteks'in 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yönetimi kayyıma devredilmiş ve Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu müsadere kararının Yargıtay tarafından da onanmasıyla mülkiyeti Hazine'ye geçmişti.

TÜRKİYE'NİN İLK MAKİNE HALISI 'GÜMÜŞSUYU HALI' SATILIYOR

Türkiye'deki halı sektörünün köklü markası Gümüşsuyu Halı, Boyteks Tekstil AŞ'nin sahipliğindeki paylarının tamamını satışa sundu.

Gümüşsuyu Elda Halı'nın muhammen bedeli 1 milyar 215 milyon TL olarak açıklandı.

EV TEKSTİLİ MARKASI DOQU HOME ELYAF ÜRETİMİ İLE DE DİKKAT ÇEKİYOR

İstikbal Mobilya, ev tekstili markası Doqu Home'daki yüzde yüz olan payını açık ihale usulüyle satışa çıkardı.

Doqu Home'un muhammen bedeli 455 milyon TL olarak belirlendi Marka, modern tarzı ve zengin ürün koleksiyonları yanında elyaf üretimindeki başarısı ile de dikkat çekiyor.

VELLTEKS ÖRME DÖŞEMELİK KUMAŞ'TA SEKTÖRÜN ÖNCÜLERİ ARASINDA

Açık ihale usulü ile satışa çıkarılan Vellteks Tekstil ise örme döşemelik kumaş üretiminde sektörün öncüleri arasında yer alıyor Muhammen bedeli 1 milyar 750 milyon TL olarak duyuruldu.

Yatırımcılar düzenlenen ihalelere teklif vermeden önce satış ilanında yer alan koşulları sağladıkları takdirde, belirlenen tarihlerde üretim tesislerini gezebilecek ve elektronik ortamda sunulacak olan Bilgi Odası'ndan şirketlere ilişkin detaylı bilgilere erişim imkânı bulacak.

İhale şartnamesi kapsamında hazırlanan kapalı teklif zarflarının, son başvuru tarihine kadar Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Büyükdere Caddesi No 143 Esentepe 34394 Şişli/İstanbul" adresine elden teslim edilmesi gerekiyor Kapalı zarf ile verilen teklifler ihale tarihinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunda düzenlenecek toplantıyla teklif veren yatırımcıların huzurunda açılarak İhale Komisyonu tarafından değerlendirile c ek ve ardından açık artırmaya geçilecek.

Bu dev tekstil markalarının satış ihaleleri, Türkiye'nin ekonomik dinamiklerine yön verecek önemli bir süreci başlatıyor Yatırımcılar, www erciyesanadolu com/satis ilanlari adresinden veya 0 352 207 18 00 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alabilecek.

Etiketler : tekstil doqu home gümüşsuyu halı vellteks yatırımcı ihale
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