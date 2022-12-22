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22 Aralık 2022 Perşembe 20:24:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 20:24:00

Torba yasa Meclis'te kabul edildi: TEDAŞ'a olan 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek

Kaynak: TRT Haber

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TBMM'de kabul edilen torba teklife göre, TEDAŞ'a olan 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek. Özelleştirilen limanların kira süresi ise 49 yıla kadar uzatılacak.

Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Buna göre, TEDAŞ'a olan 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek.

Özelleştirilen limanların kira süresi ise 49 yıla kadar uzatılacak.

Etiketler : TEDAŞ Elektrik Piyasası torba teklif
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