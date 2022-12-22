Torba yasa Meclis'te kabul edildi: TEDAŞ'a olan 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek
Kaynak: TRT Haber
TBMM'de kabul edilen torba teklife göre, TEDAŞ'a olan 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek. Özelleştirilen limanların kira süresi ise 49 yıla kadar uzatılacak.
Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.
Buna göre, TEDAŞ'a olan 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek.
Özelleştirilen limanların kira süresi ise 49 yıla kadar uzatılacak.
- İstanbul'da aracın mı var, derdin var! Otoparka kartel ücreti
- KDV beyannamelerinin verilme süresi uzatıldı
- Bakan Dönmez: Bugüne kadar üretilen gazın 33 katını Karadeniz'de yakaladık
- TEDAŞ'a olan 2 bin lirayı aşmayan elektrik borçları silinecek
- Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
- İş dünyası temsilcilerinden asgari ücret değerlendirmesi