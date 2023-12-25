TCMB'nin TL depo alım ihalesine 101 milyar 953 milyon liralık teklif geldi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 101 milyar 953 milyon liralık teklif geldi

TCMB'nin bugün açtığı 80 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşen tutar 79 milyar 999 milyon 900 bin lira olurken, ihaleye 101 milyar 953 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 41,99, maksimum faiz oranı yüzde 42,39, ortalama faiz oranı ise yüzde 42,18 olarak ilan edildi.