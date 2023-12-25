TCMB'nin TL depo alım ihalesine 101 milyar 953 milyon liralık teklif geldi
Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif 101 milyar 953 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 80 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşen tutar 79 milyar 999 milyon 900 bin lira olurken, ihaleye 101 milyar 953 milyon liralık teklif geldi.
İhalede, minimum faiz oranı yüzde 41,99, maksimum faiz oranı yüzde 42,39, ortalama faiz oranı ise yüzde 42,18 olarak ilan edildi.
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