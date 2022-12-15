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15 Aralık 2022 Perşembe 14:55:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 14:55:00

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları kasımda 122,4 milyar dolar oldu

Kaynak: AA

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, kasımda bir önceki aya göre yüzde 7,8 artarak 122,4 milyar dolara yükseldi.

TCMB tarafından, Kasım 2022 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 7,8 artarak 122,4 milyar dolara yükseldi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 7,2 artışla 72 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 10,1 yükselişle 43 milyar dolara çıktı.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,5 artarak 29,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 22,9 milyar doları anapara, 6,2 milyar doları faizden oluştu.

Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 68,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 37,2 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler kasımda bir önceki aya göre yüzde 1,4 azalarak 55,7 milyar dolara indi.

Etiketler : tcmb rezerv ekonomi
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