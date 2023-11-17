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17 Kasım 2023 Cuma 13:15:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 13:15:00

TCMB'nin kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı

Kaynak: AA

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TÜFE artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 45,28'ten 43,94'e, 24 ay sonrası için yüzde 25,82'den 25,09'a geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 67,23 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Geçen ay yüzde 3,92 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 4,07'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 67,23 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 45,28'ten 43,94'e, 24 ay sonrası için yüzde 25,82'den 25,09'a geriledi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 29,9961 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 38,64'ten 39,6182'ye yükseldi.

Bir önceki anket döneminde 45,9 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 45,7 milyar dolara geriledi.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 34,7 milyar dolar oldu.

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 37,80

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 4,1'de sabit kalırken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,3'e geriledi.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 37,80 olurken, 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 40 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 37,01 düzeyinde oluştu.

Etiketler : tcmb kasım piyasa katılımcıları anketi
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