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23 Aralık 2023 Cumartesi 12:15:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 12:15:00

TCMB'den reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı tespiti

Kaynak: AA

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TCMB, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 44,25 olarak tespit edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarının tespitine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 43,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 44,25 olarak tespit edildi.

Etiketler : tcmb reeskont avas
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